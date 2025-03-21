🐟海鮮丼飯加上鯛魚燒會不會太可愛！鞆の浦人氣美食

店家資訊

🙌 MOGMOG団 海鮮丼専門店【広島・鞆の浦】 @mogmogdan

🔸Tomo-416-1 Tomocho, Fukuyama, Hiroshima 720-0201日本

🔸10:30–14:30(一-五)、10:30–15:30(六日)

🔸Google評論分數3.5顆星(52評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁、Facebook粉絲專頁～

MOGMOG丼 2620円｜棒練り天 たこレモンバジル 500円｜棒練り天 いかしょうが 500円

🔸不收服務費

🔸超可愛的鯛魚放在海鮮丼飯上😆各式生魚片都很新鮮好好吃😋

把鯛魚用高湯沖開之後就會軟化像是豆皮一樣！加上生雞蛋吃別有一番風味～

高湯可以續實在太讚👏還有點炸海鮮卷也很好吃！好驚豔👍

這次 MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！ 也請大家不吝嗇追蹤我的部落格