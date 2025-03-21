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日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-21 16:40:04 文字：neru.foodie
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日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🐟海鮮丼飯加上鯛魚燒會不會太可愛！鞆の浦人氣美食

日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌MOGMOG団 海鮮丼専門店【広島・鞆の浦】 @mogmogdan
🔸Tomo-416-1 Tomocho, Fukuyama, Hiroshima 720-0201日本
🔸10:30–14:30(一-五)、10:30–15:30(六日)
🔸Google評論分數3.5顆星(52評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本MOGMOG団 海鮮丼専門店｜廣島旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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MOGMOG丼 2620円｜棒練り天 たこレモンバジル 500円｜棒練り天 いかしょうが 500円
🔸不收服務費

🔸超可愛的鯛魚放在海鮮丼飯上😆各式生魚片都很新鮮好好吃😋

把鯛魚用高湯沖開之後就會軟化像是豆皮一樣！加上生雞蛋吃別有一番風味～

 

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高湯可以續實在太讚👏還有點炸海鮮卷也很好吃！好驚豔👍

 

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