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日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-21 16:45:08 文字：neru.foodie
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neru.foodie

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日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🥪倉敷厚切牛排三明治！但我更喜歡蛋沙拉😆

日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌🔸Kurashiki Sandwich Kitchen倉敷サンドキッチン @kurashikisandkitchen
🔸1251 Funaguracho, Kurashiki, Okayama 710-0045日本
🔸11:00–15:00、一公休
🔸Google評論分數3.7顆星(27評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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在倉敷美觀地區的人氣小店！

先透過IG跟店家預訂就直接取～是純外帶店唷✨

 

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千屋牛カツサンド 3800円｜たまごカツサンド 900円
🔸不收服務費

🔸招牌的千屋牛三明治不便宜但真材實料🥩但我覺得肉味可以再重一點😆蛋沙拉很不錯芥末美乃滋恰到好處🤤包裝很有質感！

 

日本倉敷サンドキッチン｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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