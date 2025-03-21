🥪倉敷厚切牛排三明治！但我更喜歡蛋沙拉😆

店家資訊

🙌 🔸Kurashiki Sandwich Kitchen倉敷サンドキッチン @kurashikisandkitchen

🔸1251 Funaguracho, Kurashiki, Okayama 710-0045日本

🔸11:00–15:00、一公休

🔸Google評論分數3.7顆星(27評論)

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在倉敷美觀地區的人氣小店！

先透過IG跟店家預訂就直接取～是純外帶店唷✨

千屋牛カツサンド 3800円｜たまごカツサンド 900円

🔸不收服務費

🔸招牌的千屋牛三明治不便宜但真材實料🥩但我覺得肉味可以再重一點😆蛋沙拉很不錯芥末美乃滋恰到好處🤤包裝很有質感！

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