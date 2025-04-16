來到日本，除了欣賞美景，品嚐當地美食更是不可或缺的體驗。

而拉麵，作為日本的國民美食，絕對是每位旅客的必吃選擇！日本各地

都有不同風味的拉麵，無論是濃郁的豚骨、清爽的鹽味，還是醬油的鮮甜

，每一碗都讓人回味無窮。今天，我們要帶你走進位於岡山的麺処ぐり虎

，這家不僅在全國拉麵博覽會上多次獲得一等獎，更被列入2021年米其林

指南的拉麵名店，來一場極致的拉麵開箱體驗！

岡山站前的美食天堂 麺処ぐり虎

從岡山車站走出來，正對面的岡山站前商店街入口處，一顆巨大的桃子吊飾

吸引了無數旅客的目光。往前走一段路，你會看到「麺処ぐり虎」的關東旗

，上面宣傳著店家的招牌拉麵「鶏塩ラーメン3」。

這碗拉麵的香氣彷彿在召喚著你，讓人忍不住走進店內一探究竟。

進入店內，首先映入眼簾的是自助販賣機。這裡的購票方式相當簡單，只需

按照螢幕指示選擇想要的餐點即可。值得一提的是，這個飲食空間是由四家

餐飲店合租的，所以購票時記得確認前方的販賣機是你要購買的店家哦！

購票後，只需找個位子坐下，等待叫號即可取餐。

自助空間還提供飲用水和洗手台，非常貼心。

招牌必點 鶏塩ラーメン3 清爽湯頭與小麥香氣的完美結合

拿到這碗「鶏塩ラーメン3」時，首先會被它清澈的湯頭所吸引。

湯頭清爽不油膩，帶有淡淡的柚子香氣，喝上一口，暖心又暖胃。自家製

的手工麵條散發著濃郁的小麥香氣，麵條吸收了滿滿的湯汁，滑順順口

，口感十足。每一口都讓人感受到食材的原味，完全不會感到膩口，反而越吃越開胃！

鹹香好吃 醤油極み中華蕎麦 鮮甜醬油與層次豐富的湯底

如果你喜歡醬油拉麵，那麼這碗「醤油極み中華蕎麦」絕對不容錯過。

醬油的鮮甜與湯底完美融合，帶出食材的風味。麵條吸收了滿滿的湯汁

精華，鹹香滑順，鮮味與香氣的層次感非常豐富，完全不會死鹹！每一口

都讓人感受到拉麵的極致美味。

光吃拉麵可能還不夠滿足，這時候當然要點上一些小點來搭配食用。

推薦你試試「瀨戶內牡蠣餃子」，外皮酥脆，內餡暖嫩，味道清爽鮮甜

，沾上特製醬料，口感更上一層樓。

另外，粒粒分明的炒飯也是不錯的選擇，米粒色澤飽滿，鹹香可口，絕對能滿足你的味蕾。

吃飽喝足，來岡山站前商店街走逛 消化一下吧!!

享用完美食後，別忘了到一旁的岡山站前商店街走走逛逛。這條商店街

長約280米，提供餐飲、服飾、理髮等多樣化服務，還有Bic Camera岡山

站前店和周邊百貨。特別是Icot Nicot百貨B1的超市，特價時間前往有

機會買到半價熟食，也可以買些水果回飯店享用。日本的水果如草莓、

葡萄等，品質優良，來日本旅遊哪次不買來吃呢！

米其林指南推薦的拉麵名店「麺処ぐり虎」。

無論是清爽的鶏塩ラーメン3，還是鮮甜的醤油極み中華蕎麦，每一碗都讓人

感受到匠心的極致美味。快來岡山，體驗這場拉麵的味覺盛宴吧！

麺処ぐり虎 イコットニコット店

營業時間：11:30～21:00

地址：岡山県岡山市北区駅前町１丁目８−１８

イコニコラーメンパーク内 イコットニコット 1階

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