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日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

2025-04-16 10:10:07 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

寶貝小飄

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

來到日本，除了欣賞美景，品嚐當地美食更是不可或缺的體驗。
而拉麵，作為日本的國民美食，絕對是每位旅客的必吃選擇！日本各地
都有不同風味的拉麵，無論是濃郁的豚骨、清爽的鹽味，還是醬油的鮮甜
，每一碗都讓人回味無窮。今天，我們要帶你走進位於岡山的麺処ぐり虎
，這家不僅在全國拉麵博覽會上多次獲得一等獎，更被列入2021年米其林
指南的拉麵名店，來一場極致的拉麵開箱體驗！

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

岡山站前的美食天堂 麺処ぐり虎

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

從岡山車站走出來，正對面的岡山站前商店街入口處，一顆巨大的桃子吊飾
吸引了無數旅客的目光。往前走一段路，你會看到「麺処ぐり虎」的關東旗
，上面宣傳著店家的招牌拉麵「鶏塩ラーメン3」。
這碗拉麵的香氣彷彿在召喚著你，讓人忍不住走進店內一探究竟。

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

進入店內，首先映入眼簾的是自助販賣機。這裡的購票方式相當簡單，只需
按照螢幕指示選擇想要的餐點即可。值得一提的是，這個飲食空間是由四家
餐飲店合租的，所以購票時記得確認前方的販賣機是你要購買的店家哦！
購票後，只需找個位子坐下，等待叫號即可取餐。
自助空間還提供飲用水和洗手台，非常貼心。

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

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招牌必點 鶏塩ラーメン3 清爽湯頭與小麥香氣的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

拿到這碗「鶏塩ラーメン3」時，首先會被它清澈的湯頭所吸引。
湯頭清爽不油膩，帶有淡淡的柚子香氣，喝上一口，暖心又暖胃。自家製
的手工麵條散發著濃郁的小麥香氣，麵條吸收了滿滿的湯汁，滑順順口
，口感十足。每一口都讓人感受到食材的原味，完全不會感到膩口，反而越吃越開胃！

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

鹹香好吃 醤油極み中華蕎麦 鮮甜醬油與層次豐富的湯底

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

如果你喜歡醬油拉麵，那麼這碗「醤油極み中華蕎麦」絕對不容錯過。
醬油的鮮甜與湯底完美融合，帶出食材的風味。麵條吸收了滿滿的湯汁
精華，鹹香滑順，鮮味與香氣的層次感非常豐富，完全不會死鹹！每一口
都讓人感受到拉麵的極致美味。

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

光吃拉麵可能還不夠滿足，這時候當然要點上一些小點來搭配食用。
推薦你試試「瀨戶內牡蠣餃子」，外皮酥脆，內餡暖嫩，味道清爽鮮甜
，沾上特製醬料，口感更上一層樓。

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

另外，粒粒分明的炒飯也是不錯的選擇，米粒色澤飽滿，鹹香可口，絕對能滿足你的味蕾。

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

吃飽喝足，來岡山站前商店街走逛 消化一下吧!!

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

享用完美食後，別忘了到一旁的岡山站前商店街走走逛逛。這條商店街
長約280米，提供餐飲、服飾、理髮等多樣化服務，還有Bic Camera岡山
站前店和周邊百貨。特別是Icot Nicot百貨B1的超市，特價時間前往有
機會買到半價熟食，也可以買些水果回飯店享用。日本的水果如草莓、
葡萄等，品質優良，來日本旅遊哪次不買來吃呢！

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

米其林指南推薦的拉麵名店「麺処ぐり虎」。
無論是清爽的鶏塩ラーメン3，還是鮮甜的醤油極み中華蕎麦，每一碗都讓人
感受到匠心的極致美味。快來岡山，體驗這場拉麵的味覺盛宴吧！

日本[食]岡山 麺処ぐり虎 米其林指南推薦的拉麵體驗，小麥香氣與匠心湯頭的完美結合

麺処ぐり虎 イコットニコット店
營業時間：11:30～21:00
地址：岡山県岡山市北区駅前町１丁目８−１８

イコニコラーメンパーク内 イコットニコット 1階

 

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