我上班的地方，是台北市，但我禮拜五下班的時候，

會為了美食跑很遠的地方~

禮拜五晚上這天，來到了我真的覺得蠻遠的徐匯中學~

來來來~聽我娓娓道來這整件事情的經過

事情是這樣的，我在禮拜五的時候，看到gomaji團購券跳出通知，

告知我說這間位在蘆洲的緣味鐵板燒團購券，一張不到$200，可折抵300的消費，而且只賣今天!

於是我就搭配紅色閃電+gomaji立馬下單購買了~

對，沒錯，我就這樣走了很久來到了緣味鐵板燒~

一入店看到這裝潢，有種來到網美餐廳的錯覺

但轉眼看到師傅在鐵板上賣力地揮舞鐵鏟，這裡確定是鐵板燒店!

緣味鐵板燒菜單~

我認為這份菜單的價格是很平價之中，

偏需要慶祝的時候會來光顧的鐵板燒店

在我入座之前，我有先告知店家要使用gomaji券，

結果店家說：gomaji券要5/1才能使用喔~

當下的我，真的是因為肚子過餓，變的愚蠢，蠢到家了XDDD

第一次光顧，先來熟悉環境

白飯、味增湯、飲料自助區~

餐具、白開水自助區~

還沒等到餐點之前，我就看到別人點的餐點

感覺魚的餐點一定也會很好吃

(沒跟別人說一聲就拍照，真的很抱歉><)

今天的餐點是_鐵板香蒜骰子雞 $230

只要點一份餐，都會附上一碗蝦子蒸蛋

光是這個擺盤，就贏了很多鐵板燒店了吧!

(這盤子我很喜歡，但這真的很貴><)

鐵板香蒜骰子雞，是將雞腿排煎至金黃後，將雞腿排切成骰子大小，

搭配秘製醬料跟辛香料一起拌炒後，撒上豆苗後上桌。

醬燒系列看起來醬油色很重，但吃起來完全不會很鹹，

幾乎就像我媽媽煮的醬燒雞肉，只要把這道菜放在桌面上，

很快就會一掃而空!鐵板香蒜骰子雞根本就是偷犯賊!(我一口氣吃了兩碗飯)

吃鐵板燒最怕的就是主食吃完了，只剩下高麗菜跟豆芽菜!

緣味鐵板燒的高麗菜跟豆芽菜調味也是一級棒!

要不是因為我白飯吃不下了，不然這份蔬菜我也能單配一碗白飯!

很久沒吃到這麼好吃的的鐵板燒了!

很感謝自己這次犯下愚蠢的錯誤，讓我可以搶先品嘗店家的口味~

下次光臨，就是使用gomaji團購券的時候了~

緣味鐵板燒 信義店

地址： 新北市蘆洲區信義路242號

電話號碼： 02 8285 0889

營業時間：11:00–14:30, 16:30–21:30

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