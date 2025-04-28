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彰化伴手禮推薦～蓁古早味蛋糕讓我找回小時候熟悉的味道

彰化伴手禮推薦 蓁古早味 蛋糕
2025-04-28 09:12:00 文字：艾菈饗美食
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艾菈饗美食

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彰化伴手禮推薦～蓁古早味蛋糕讓我找回小時候熟悉的味道

這週末，終於和老公一起去了趟期待已久的彰化一日遊！！

我們兩個都不是那種會把行程安排得很滿的人

反而喜歡慢慢的逛，邊聊天邊發現路上的風景

這趟小旅行，不但曬到了溫暖的太陽

也讓我在回程前，遇見一個意料之外的驚喜 —— 蓁古早味蛋糕

 

會注意到它，其實是因為在街邊就聞到一股濃濃的蛋糕奶香～

讓我瞬間想起小時候，我媽常常會買市場裡面的那種古早味蛋糕

於是我就跟老公說：「不然就買個彰化伴手禮回去吧！」

彰化伴手禮推薦～蓁古早味蛋糕讓我找回小時候熟悉的味道

蓁古早味蛋糕的門市就位在彰化最熱鬧的市區

附近也有許多知名的彰化必吃美食

像是北門口肉圓跟阿泉爌肉飯

而且門市離彰化火車站也非常近，走路５分鐘就到了！

 

我這次買的是奶酥蛋糕

回到家後還是熱熱的，我跟老公就迫不及待的切來吃

口感濕潤但不黏膩，蛋香跟奶香在嘴裡慢慢散開～

這種「剛出爐、熱呼呼」的古早味蛋糕，完全就是我記憶中的兒時滋味阿～

老公也很驚訝的說：「欸這個好吃耶，不會太甜，長輩應該也會喜歡！」

彰化伴手禮推薦～蓁古早味蛋糕讓我找回小時候熟悉的味道

後來才知道，蓁古早味是彰化當地很受歡迎的古早味蛋糕店

許多人來彰化玩時都會特地繞去買來當彰化伴手禮

聽店員說，他們的蛋糕都是每天手工現做

不加防腐劑，也不添加多餘的香精或奶油

就只是用最基本的食材，烤出最實在的味道！

這份踏實感，現在真的很少見了～

彰化伴手禮推薦～蓁古早味蛋糕讓我找回小時候熟悉的味道

下次去彰化玩的時候，也推薦你們到蓁古早味門市

買一條古早味蛋糕來吃吃看，絕對值得呦！

彰化伴手禮推薦－蓁古早味蛋糕

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蓁古早味現烤蛋糕彰化店

phone04--7201235
place彰化縣彰化市中正路一段462號
4.69 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.80
服務品質
4.30
裝潢氣氛
4.30
CP值
4.77
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