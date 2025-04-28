這次到旭川因為時間較晚，家人較為疲憊，所以只好在飯店附近找餐廳

剛好看到了台灣連鎖拉麵店山頭火的本店，就決定去朝聖一下

らーめん山頭火 旭川本店位在一條通跟綠僑通交叉口的位子，離主街昭和通不遠

(如果像我們一樣開車的話殿後方剛好有停車場，停車非常的方便)

らーめん山頭火 旭川本店本來是位在轉角處，現在在旁邊開了新的店面

有了更舒適、更寬敞的環境，也多了更多座位

門口有個小小的等候區，在冬天的夜晚裡完全是等候者的福音啊～

我們這天很幸運地當了最後一組客人，畢竟在深冬裡能吃上一碗熱拉麵真的是有夠幸福

這天點了兩碗辣味噌拉麵，鹽味拉麵跟煎餃

我吃的是山頭火招牌的鹽味拉麵

配菜除了常見的叉燒跟筍乾之外，還有木耳跟少見的魚板

然後最大的特色大概就是上方那顆紅紅的梅子了吧，一口下去的酸爽非常開胃

混白色的豬骨湯以豬骨、海鮮、多款蔬菜跟辛香料熬煮數小時，口感濃郁層次豐富

使用的是北海道在地的麵條，比一般拉麵更能包裹著湯汁

煎餃

山頭火煎的香酥餃子跟拉麵真的是絕配，餃皮表皮非常薄而內餡香非常多汁

而且他們餃子的肉餡非常細膩，搭上黑醋真的是完美

らーめん山頭火 旭川本店

地址：日本〒070-0031 Hokkaido, Asahikawa, 1 Jodori, 8 Chome−348-6 MANNY BLD 1F

營業時間：11:00–21:30

電話：+81166253401