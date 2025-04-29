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鰻魚飯作為一道經典的日式料理，不僅風味鮮美，更是一道營養價值極高的健康美食！被譽為「天然滋補聖品」的鰻魚，在中醫與現代營養學上都被賦予極高評價。今天就帶您深入了解鰻魚的營養價值與健康益處，讓您在享受美味之餘，也能吃得營養、吃得健康！
鰻魚富含高品質蛋白質與Omega-3不飽和脂肪酸，不僅有助於降低膽固醇、保護心血管健康，還有助於促進腦部發展並具備良好的抗發炎效果。此外，其所含的維生素A、B群、D、E，以及鐵、鈣、鋅等多種礦物質，對於提升免疫力、維護視力與強化骨骼都具有正面影響。
對氣血不足、體質虛弱的人來說，鰻魚更是一道能夠補氣養血、增強體力的優質滋補食材。它豐富的抗氧化成分，如維生素E與Omega-3，亦助於滋養肌膚、延緩老化。而蛋白質與維生素B1則能促進新陳代謝與血液循環，長期食用可有效改善疲勞與免疫力低下問題，是內外兼修的天然滋補佳品！
如果您在中部地區，想品嚐道地又養生的鰻魚飯，那麼位於台中的「一膳 炭造料理」絕對是不容錯過的首選！店家嚴選外銷日本等級的白腹鰻魚，堅持古法炭造慢烤，選用紅木、相思木、龍眼木等三種以上的炭材搭配進行食材烹調，以展現食物整體獨特的「炭香、焦香、燻香、醬香」，完美鎖住鰻魚的油脂與鮮甜。此外，一膳也是台中唯一一家遵循古法炭造技法的餐廳，其職人細膩手工烤製的鰻魚入口即化、香氣撲鼻，搭配嚴選醬料與高品質米飯，更展現出層次豐富，深受老饕與在地人喜愛，更被譽為「台中最好吃的鰻魚飯」。無論是日常食療滋補，亦或是想要犒賞自己，一膳絕對是養生及美食兼得的首選！
一膳市政店
地址：台中市西屯區市政路567號1F
電話：04-22583280
一膳廣三SOGO店
地址：台中市西區台灣大道二段459號13F
電話：04-23280068
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