早市麵線老味道！永和竹林市場「宏麵線」，綜合麵線、芋頭油粿必點。

永和宏麵線藏在竹林市場內，是40年老字號小吃攤，綜合麵線偏南部甜口，搭配芋頭油粿剛好吃飽。

藏在新北永和竹林路 225 巷內的宏麵線，是竹林市場一帶開業超過四十年的老字號小吃。店家早上 7 點半就開始營業，下午 4 點收攤，週日公休，熱門品項賣完就沒了，尤其油粿下午很容易撲空。這裡距離捷運頂溪站步行約 15 分鐘，若騎車或開車前往會更順。品項不算複雜，主打蚵仔麵線、大腸麵線、綜合麵線，也有魷魚羹、魚酥羹、肉圓與油粿，一碗麵線加一份配食，就是很有早市感的銅板小吃組合。

竹林市場藏老攤，冷氣座位很加分

竹林市場是永福橋往竹林路一帶延伸出的老生活圈，菜攤、魚攤與小吃店混在一起，宏麵線就夾在巷弄裡，外觀簡單，攤車推在門口，牆上則貼著不少媒體採訪剪報。店內座位不多，但有冷氣，夏天走進來吃一碗熱麵線，外面是市場的悶熱，裡面能坐著慢慢吃，這點很加分。用餐流程很自在，熟客多半自己倒水、自己找位子，不需要太多招呼，坐下來吃一碗麵線、配一塊油粿的時間剛剛好。

綜合麵線帶甜香，蚵仔大腸都扎實

宏麵線的風味和台北市區常見麵線不太一樣，比較偏南部甜口，湯頭帶著淡淡甜味，第一口會覺得新鮮，但喝習慣後反而清爽不膩。綜合麵線裡有蚵仔與大腸，一碗就能吃到兩種主料；蚵仔裹著薄粉，咬下去飽滿有汁，鮮味明顯但沒有腥味，大腸則軟中帶一點嚼感，處理得乾淨沒有異味。細麵線吸飽湯汁，口感軟而不爛，可以先喝原味，再加桌上的蒜蓉醬汁，讓蒜香和鮮味更明顯。店家幾乎每樣餐點都會加香菜，不吃香菜的人記得點餐時先說。

芋頭油粿超搶手，外酥內軟很耐吃

油粿是宏麵線很值得一起點的配食，也是下午容易賣完的人氣品項。這裡的油粿是芋頭版本，以米漿加芋頭蒸成糕狀，再下鍋炸到外皮金黃，芋頭塊給得實在，不是點綴用的小丁，炸過後香氣更明顯。外層酥脆，裡面則保留軟糯口感，米漿底帶著淡淡米香，一口咬下能吃到香、酥、軟三種層次。搭配甜辣醬一起吃，酸甜滋味能中和油炸厚重感，讓整塊吃起來更順口。這類傳統小吃在一般餐廳不容易看到，建議早點來，晚了很可能就賣完。

永和宏麵線

地址：新北市永和區竹林路225巷64號

電話：02-89280229