永福橋下爆汁大雞腿！永和「排骨王」便當，4樣現炒配菜超紮實。

排骨王主打香酥大雞腿與4樣現炒配菜。隱身永和市場巷弄且無內用，是用餐時段必排隊的紮實銅板價午餐。

隱身在新北市永和區永福橋下的排骨王，是在地非常知名的老字號便當店。這裡完全外帶、不提供內用，每到中午和傍晚的用餐尖峰時段，店外總會排起長長的排隊人龍，甚至需要提著號碼牌依序點餐。由於動線簡單且阿姨們動作迅速，即便人潮眾多仍能有條不紊。若是想在熱門時段前來1嚐這份紮實午餐，建議預留10到20分鐘的排隊時間，以免在狹窄巷弄中熬煎等待。

雞腿金黃皮脆嫩，完整大腿鎖肉汁

最搶手的雞腿便當目前售價約135元，大隻的炸雞腿直接佔據便當盒快1半的空間，拿在手裡極具重量感。店家選用完整的棒棒腿帶一截大腿肉，經高溫油炸呈現深邃的金黃色澤。趁熱咬下外皮香酥脆口，裡頭的雞肉質地軟嫩多汁，完美鎖住豐沛肉汁且不乾不柴。熱門的炸雞腿每天限量供應、賣完不補，晚一步來就只能抱憾挑選其他主菜。

多款主菜隨意挑，每日限量賣完無

除了最夯的炸雞腿，排骨王的菜單品項相當豐富，涵蓋招牌炸排骨、燒肉、控肉、煎魚以及虱目魚肚等各式經典台灣味主菜，依品項不同價格略有差異。所有主菜皆是一字排開由食客親自選搭，豐富的選擇能滿足永和一帶上班族與住戶挑剔的胃口。由於每款主菜都是當天限量製作，許多熟客都會刻意錯開尖峰時間或掐著開門時間前來，確保能點到心中的第一志願。

現炒4樣好配菜，厚實蔥蛋極下飯

每盒便當除了主菜外，皆會固定附上白飯與4樣現炒配菜。配菜種類每天不固定，完全看當天新鮮進貨的食材決定。經典的厚實蔥蛋煎得香氣四溢、蛋香厚重，是極度稱職的下飯直球，讓人忍不住想多扒幾口白飯；茄子則燉得軟爛入味，特製醬汁完全滲透進去，吃起來依舊保有蔬菜該有的樣子且絲毫不油膩。

九層塔炒杏鮑菇，甘甜麵輪極入味

另外，九層塔炒杏鮑菇更是香氣逼人，九層塔的強烈辛香在打開便當盒的瞬間便撲鼻而來，杏鮑菇吸飽了油脂與塔香，口感極具嚼勁。配菜裡最老實的麵輪則滷得軟而不爛，牢牢鎖住甘甜的滷汁精華，雖然不搶主菜鋒頭，卻讓人每次都會默默全部吃完。4樣極具個性的配菜與主菜互相堆疊，打造出極具飽足感的古早風味。

橋下老街生活圈，踏實日常便當店

排骨王不僅僅是1間便當店，更是永福橋下老永和生活圈日常不可或缺的一部分。這裡沒有華麗的裝潢，完全靠著紮實的主菜與現炒配菜款待每位食客。每到用餐時刻，吸引的都是真想飽餐一頓的在地熟客。在物價飛漲的精華地段，用銅板價就能解決豐盛的一餐，是老台北人不需要特別理由、餓了就會自然前來排隊的踏實選擇。

排骨王

地址：新北市永和區福和路76巷5弄2號（永福橋下竹林市場旁）

電話：02 8925 2085

營業時間：週一至週五、週日 10:30–14:00、15:30–20:00（週六公休）

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