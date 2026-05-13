三重菜寮站必吃麻妃麻辣鴛鴦鍋！在地激推溫潤紅湯搭配隱藏版私房海鮮。

鄰近捷運菜寮站的麻妃麻辣鴛鴦鍋，有別於一般連鎖品牌的制式感，主打天然熬煮的醇厚湯頭與令人驚豔的私房海鮮料理。

從捷運菜寮站 2 號出口步行至重安街，便能看見這間穩重實在的火鍋店。推開大門，迎面而來的是花椒與高湯交織的自然香氣，毫無刺鼻的化學香料味。店內環境平實舒適，桌椅間距寬敞，氣氛自在放鬆。點上一鍋溫潤的紅湯，搭配幾盤產地原肉與老闆拿手的手路菜，絕對是深夜裡安放胃口的最佳去處。

溫潤紅湯滷鴨血，甘醇雞湯涮時蔬

這裡採單點制消費，湯頭首推天然麻辣湯搭配銷魂蹦蹦湯的鴛鴦鍋組合。紅湯以中藥材慢熬，散發溫潤麻香而不刺激，鍋底的鴨血滑嫩入味、豆腐飽滿多汁。另一側的蹦蹦湯則以老母雞高湯融合鮮榨雞油、蒜頭與洋蔥爆炒，湯頭呈現金黃色澤且甘醇順口，放入繽紛季節時蔬與養生菇菇大拼盤熬煮，湯水會越發清甜，完美平衡肉類帶來的豐潤油脂。

祖傳鳳爪入口化，剁椒魚肉極緊實

開鍋前必嚐限量供應的私房料理。祖傳滷鳳爪滷得透亮，鹹香入味且膠質豐盈，輕輕一咬便能骨肉分離。香煎蝦韭菜餅外表微焦帶脆，包裹著濃郁韭菜與紮實蝦肉塊。特別值得一提的是剁椒海青衣，青衣魚肉質緊實彈牙，鋪滿剁椒清蒸後，溫潤不燥的酸辣風味巧妙襯托出魚肉的自然鮮甜，美味程度完全不輸專業海鮮餐廳。

產地原肉夠新鮮，牛豬組合脂香濃

肉品皆選用產地原肉，油花分布自然且厚薄適中。牛肉三重奏包含不同部位，放入麻辣湯底輕涮，肉質軟嫩且散發香濃脂香。豬肉雙響砲則毫無腥味，肉質帶有些微脆口彈性，吸飽了金黃色的蹦蹦湯汁後，單吃便能感受飽滿肉質。老油條稍微壓進紅湯吸附辣油，半脆半軟的口感與肉片一同享用最對味。

蒜泥龍蝦透鮮甜，各色海味種類多

海鮮盤給料相當大方，包含肉質緊實的宜蘭海南蝦、野生大蛤蜊與鮮脆彈牙的澎湖小卷。富含膠質的曼波魚龍腸煮至半透明狀，口感韌脆迷人。日本生吞牡蠣杯鮮甜滑順，濃郁海水味在口中化開。整隻清蒸上桌的蒜泥波士頓龍蝦，肉質飽滿且富有彈性，散發出甲殼類特有的鮮美滋味，與紅湯的濃厚風味形成完美平衡。

古早紅茶解油膩，黑糖珍珠超Ｑ彈

品嚐完豐盛的鍋物與熱食，飲品同樣表現亮眼。帶有古早味決明子香氣的阿嬤的紅茶，甜度適中且入喉順口，是清除口中辛香氣味的最佳選擇。喜愛咀嚼口感的食客，務必點上一杯黑糖珍珠撞奶，濃郁的黑糖香氣搭配Ｑ彈有勁的珍珠，甜度拿捏得恰到好處，用最純粹的甜蜜滋味，完美滿足飽餐過後的味蕾。