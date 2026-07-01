高雄老饕最愛！三十年土雞料理「綠野山莊」，超酷火車軌道送餐吸睛又美味。

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綠野山莊 用餐環境

▼【綠野山莊】位於高雄市大社區翠屏路，靠近義大世界與觀音山風景區，附設有超大停車場，還有第二停車場，假日一位難求建議先預約!

▼【綠野山莊】擁有近百坪的用餐空間，從開放式到獨立包廂都有，充滿古色古香的台灣風情，無論是家庭聚餐或是公司活動都很適合~

▼【綠野山莊】這裡有獨特的軌道送餐和百年火車頭，多個戶外品茗亭以及小孩放電遊憩區，讓用餐時光多了趣味性~

▼【綠野山莊】餐廳園區內還有飼養可愛的雞跟鴨，可以供大家觀賞互動!

綠野山莊 菜單

綠野山莊 餐點介紹



鹽焗烏骨雞(需烤一小時建議預訂)

▼製作費時的鹽焗烏骨雞需慢烤 1 小時，強烈建議提前電話或線上預訂，選用超大隻的頂級烏骨雞，採用傳統鹽焗工法慢火烘烤 1 小時以上，一咬下去雞肉的鮮甜與精華香氣襲來，肉質軟嫩細緻無敵好吃!



蜜汁雞

▼視覺上很像韓式炸雞的蜜汁雞，將雞肉炸至酥脆後裹上香甜的蜜汁，吃起來酥酥脆脆，醬汁甜甜的很特別相當下飯~

茶油雞

▼上桌就香到不行的茶油雞，帶有微微的酥脆感，口感紮實有嚼勁、完全不乾柴，最驚豔的是裡面的老薑片，被煸炒到像洋芋片、餅乾一樣極度酥脆，吸飽了茶油與雞油的精華，非常唰嘴。

雞仔豬肚鱉湯台式八寶丸

▼現在少見的功夫菜雞仔豬肚鱉湯，湯頭呈現濃郁的金黃色澤，溫潤藥膳香氣醇厚卻不厚重，隨便一撈都是滿滿的料，土雞肉質鮮嫩不柴，豬肚處理得Q滑脆彈，而鱉肉則富含膠質，厚實滑嫩無腥味!

京都香排骨台式八寶丸

▼京都香排骨裹上滿滿的鹹甜醬汁，整體風味偏向經典的糖醋口感，外層帶著一層微微的酥脆感，啃食骨頭邊緣的肉時非常迷人。

▼經典辦桌手路菜台式八寶丸，外層炸至金黃保有絕佳酥脆度，完美結合多種食材，入口能品嚐到多層次的內餡風味。



鹽酥溪蝦/鹽酥溪魚

▼鹽酥溪蝦/鹽酥溪魚不只份量實在，咬下去更是酥脆多汁、鹹香不油膩，讓人一口口停不下來!

避風塘草蝦

▼香到沒天理的避風塘草蝦，以溫油炸快速鎖住肉汁，蝦肉吃起來Q彈、緊實且鮮甜脆口，甚至可以直接連殼入口，搭配黃金蒜酥與椒鹽猛火爆炒後，蒜香與微辣的火熱感完全扒附在蝦肉上，每一口都香到有夠犯規!

鰻片米糕

▼看起來超誘人的鰻片米糕，米糕上鋪滿帶有醬汁光澤的鰻魚片，蒲燒鰻魚片厚實細緻柔軟，且處理得毫無腥味，搭配吸飽精華完全不濕黏的米飯，每一口都相當層次豐富~



雞腰松阪豬

▼使用麻油與米酒大火熱炒的雞腰松阪豬，才端上桌就香到不行，雞佛咬下去會在嘴裡爆汁，口感水嫩滑順，

松阪豬嫩中帶脆、超級彈牙，爆汁軟嫩與脆口彈牙的強烈雙重對比~

蘆筍炒干貝

▼鮮甜清爽的蘆筍炒干貝，完美保留了海鮮的自然鮮甜與多汁，干貝更是又大又鮮甜，海鮮控絕對不能錯過!

現榨檸檬汁、現榨西瓜汁

▼飲品除了有基本的罐裝飲料和酒水，竟然也有現打的新鮮果汁可以喝，酸甜又解膩，配上餐點超級開胃!

綠野山莊 用餐心得

每一次吃都讓人驚艷連連，【綠野山莊】果然是老饕們的愛店，從環境道餐點都很有特色，而且距離義大超近位置很方便!

綠野山莊 店家資訊

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地址：高雄市大社區翠屏路112巷5-4號

營業電話： 07-351-8393

營業時間 : 10:30 ~ 21:30

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