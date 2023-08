翻譯超過270種語言的經典名作《小王子》,圍繞著人類情感與愛的作品,至今仍深深擄獲讀者們的心。這次大阪帝國飯店直接將《小王子》的奇幻世界化作餐桌上的餐點,用味覺引領饕客們走進小王子的世界,來趟星球探索之旅!

大阪帝國飯店X世界名作《小王子》共推獨家主題下午茶

於1943年在紐約出版的《小王子》,描寫撞到撒哈拉沙漠的飛行員和從小行星來的小王子相遇與分別的故事,簡單的故事卻滿含深深的寓意,讓人再三回味。這次大阪帝國飯店特別以《小王子》為主題,推出期間限定下午茶。業者精心將故事情節化為甜點元素,並精選了作者安托萬·德·聖修伯里的故鄉甜點,準備帶著饕客們來場奇幻之旅。



▲圖片來源/大阪帝國飯店

Le Petit Prince® 星の王子さま® All TM properties of POMASE 2022



餐點的呈現走英式下午茶風格,以精緻點心架盛裝,共有三層,每一層皆呈現不同主題,帶給消費者多重享受。

第一層:以沙漠裡的「天然貯水塔」猴面包樹為靈感的泡芙

最上層為慕斯起司蛋糕及泡芙等甜點。慕斯起司蛋糕以小王子居住的星球為主題,而泡芙則是以猴面包樹為造型,而淡粉色的覆盆子馬卡龍則代表了「我」(用餐者)和小王子一起旅行的星球。



第二層:以作者母親的家鄉「普羅旺斯」為元素的鹹食等餐點

第二層的最大亮點就是3款鹹食,其中備受矚目的是普羅旺斯特色的香煎雞肉,將雞腿肉從表皮慢慢煎至金黃,再搭配百里香等調味的番茄醬及扁豆,色香味俱全,讓人食指大動。



▲圖片來源/大阪帝國飯店

第三層:以《小王子》為主題的星形馬鈴薯及餡餅等小點心

最後一層以作者安托萬·德·聖修伯里的出生地「里昂」傳統美食「里昂沙拉」為基礎,打造而成的精緻沙拉,旁邊擺放著以「小王子」為靈感的一口大小的星形馬鈴薯及餡餅,再配上飯店自己烘焙的司康,精緻豐盛。



▲圖片來源/大阪帝國飯店

享用下午茶的同時,不妨再加點一杯夢幻飲品「Ciel de nuit~夜空之城~」!一面想著「那顆星星上,小王子是否正在笑呢?」,一面調配出這款帶有水果風味的無酒精雞尾酒。飲品呈現色彩鮮艷的藍色,上方再以像小星星一樣的檸檬片及玫瑰妝點,營造夢幻氛圍。可搭配下午茶組一起享用,亦提供單點選擇。



▲圖片來源/大阪帝國飯店

■餐點資訊

餐點名稱:小王子下午茶「星の王子さまアフタヌーンティー」

販售期間:2023年9月1日~10月31日

地點:帝国ホテル 大阪 ブフェ&ラウンジ「ザ パーク」(1F)

地址:大阪府大阪市北区天満橋1-8-50

提供時間:11:00~18:00(LO16:00)

費用:6,000日幣