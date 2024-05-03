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不踩雷超商必買！LOTTE 聯名人氣戚風蛋糕 MERCERBIS 推出焦糖巧克力派等3種新零食。

2024-05-03 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ロッテ 人氣：443
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特派員 Trish

特派員 Trish

愛逛超商、愛吃平價零食的人又有口福了！在LAWSON、7-11、全家都能看到，LOTTE 聯手日本網紅戚風蛋糕 MERCERBIS，推出焦糖巧克力派、生奶油焦糖派和宇治抹茶派！愛吃甜食的螞蟻人快加入購物清單！

LOTTE x MERCERBIS

MERCERBIS的招牌商品是生焦糖戚風蛋糕，主要使用米粉，打造蓬鬆的口感，除此之外，彷彿從頂端流下來的巧克力和焦糖也營造出美味又可愛的視覺印象，適合打卡！

▲圖片來源／株式会社ロッテ

 

焦糖巧克力派

在製作過程中，榛果巧克力醬混入了麵糰中，營造出濃郁的香甜滋味，中間再夾入焦糖奶油和苦味焦糖巧克力醬，一咬下去就能感受到焦糖的微苦，結合巧克力的深沉風味及榛果的香氣，風味成熟而富有餘韻。

▲圖片來源／株式会社ロッテ

■商品資訊
售價：約118日圓，含稅

 

宇治抹茶派

石臼磨製的宇治抹茶在製作過程就融入了綿密的麵糰中，抹茶本身的苦澀和濃郁的生奶油完美結合，再搭配特製的宇治抹茶醬，將每種食材的美味黏合在一起。咬下去就能立刻感受到宇治抹茶的深度和風味喔。

▲圖片來源／株式会社ロッテ

■商品資訊
售價：約118日圓，含稅

 

生奶油焦糖派

在製作過程中，柔軟的杏仁蛋糕內夾了含有生奶油的卡士達奶油和微苦的焦糖醬。甘甜的奶油口感與微苦的焦糖醬，在甜味上取得了完美的平衡，非常適合搭配咖啡或紅茶，當作辦公室的下午茶。值得注意的是，和上面2種口味不同，生奶油焦糖派是以6入的盒裝來販售。

▲圖片來源／株式会社ロッテ

■商品資訊
售價：約378日圓，含稅

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