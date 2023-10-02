前進水果聚寶盆！福島秋季9大「採果、溫泉一日遊行程」快筆記，福島必訪「網美果樹園」，寶可夢迷搶拍「吉利蛋人孔蓋」，玩出不同的福島之旅。

來福島就是要吃水果、泡溫泉！位於日本東北的福島縣，除了擁有豐富自然的山線及海線景觀，因獨特的盆地地形，縣內所產的水果種類相當多樣又豐富，水蜜桃量更是位居全國第2多！時序即將進入秋天，不妨來福島體驗各種水果摘採之旅，並享受這裡最有名的「土湯溫泉、飯坂溫泉、高湯溫泉」3大溫泉之美，來場令自己難忘的東北秘境小旅行。



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四葉幸運草FARMERS GARDEN

除了自身有果樹園，還有一大片網美必拍的草地，可以吃到晨摘桃子甜點聖代！不過要注意的是，目前只有週末營業，前往當地以前，請先至官網確認資訊，以免白跑一趟喔。





納屋咖啡椿

為農家倉庫改建的古建築咖啡店，除了供應咖啡，還提供各種美味的輕食和甜點及招牌水果司康下午茶。二樓空間有販售潮服及日本各地傳統小物、工藝品、手工陶土餐具等。





Marusei果樹園

福島當地具有超高人氣的網美系「Marusei果樹園（まるせい果樹園）」，是很多台灣人到福島玩時都曾去過的果園，雄獅旅遊特別推出「Fukushima Fruit Holiday」計程車半日行程體驗，參加的旅客將搭乘以水果主題彩繪的粉色計程車，由福島車站集合出發，並從福島站開車20分鐘沿著著名「水果之路」，造訪Marusei果樹園。園內除了福島特產桃子外，還有櫻桃、梨子、葡萄和蘋果等水果，10月後提供蘋果採摘體驗，參加者可採蘋果2顆，且蘋果的品種會隨季節而變化（品種：秋映→信濃甜→信濃金→陽光→富士）。園區還準備拍照網美拍攝道具，讓大家能留下美好的水果野餐體驗。





採摘完畢後，將移至一家名為「Craft Labo＆Factory KANPAI BAR」的店鋪，這裡結合了酒吧和水果加工場的獨特風格旅客們可以在此品嚐店主精心調製的食譜，享受以新鮮時令水果為主的下午茶和水果雞尾酒。



【Fukushima Fruit Holiday】搭乘水果彩繪計程車體驗採果+下午茶 體驗行程

報名網址：https://pse.is/FukushimaFruitHoliday

吾妻果園ADUMA果樹園

如果是與親朋好友相約來福島體驗採果行程，可以考慮「Fukushima Fruit Holiday」巴士體驗行程，沿途將有中文導遊跟隨，可以放心享受福島市水果採摘和水果下午茶之旅。行程首先會前往吾妻果園ADUMA果樹園（あづま果樹園），體驗蘋果採摘3個蘋果。採摘完畢後，繼續前往「土湯溫泉YUMORI ONSEN HOSTEL」享用店主獨特風格的下午茶菜單；享受完下午茶後，還可以在土湯溫泉漫步，享受足浴或是購買紀念品，一起與親朋好友度過特別的休閒時光。



【Fukushima Fruit Holiday】搭乘水果彩繪計程車體驗採果+下午茶 體驗行程

報名網址：https://pse.is/FukushimaFruitHoliday_bus





道路休息站捕獲寶可夢：吉利蛋＆莫魯貝可

福島以粉色系的寶可夢為主角，在「Fukushima Rest Area道路休息站（道の駅 ふくしま）」可以看到吉利蛋與莫魯貝的超萌人孔蓋！休息站內除了販售各樣食品及物產伴手禮，還有食堂可以吃到道地的福島美食，甚至有期間限定的桃子風味披薩，等著大家來嚐鮮。





探索福島市3大溫泉之美：土湯溫泉、飯坂溫泉、高湯溫泉

福島市是日本著名溫泉勝地，擁有豐富溫泉資源和優美自然景觀，其中以土湯溫泉、飯坂溫泉、高湯溫泉為代表，每個溫泉區都有其獨特魅力。



土湯溫泉

位於福島市東北部，溫泉含有豐富礦物質，對皮膚有益，具有美肌效果。在溫泉區漫步可以感受到悠久歷史和濃厚文化氛圍，街上還有特別的釣蝦咖啡店。土湯溫泉的隱世瑰寶傳統旅館「山水莊Sansuiso」，可選擇面向山川客房或露天溫泉房，感受泡湯的絕妙愜意；隔壁則有溫泉區少見的日式風格青年旅舍「YUMORI ONSEN HOSTEL（ゆもり温泉ホステル）」，內部簡約而溫馨，以木質裝潢為主的和式房間也非常舒適。





飯坂溫泉

坐落於福島市東南部，為福島內屈指可數名湯之一，特色是溫泉水質清澈溫暖宜人，有舒緩身心之效果。這裡也有許多溫泉旅館和公共浴場，提供舒適住宿，其中「鯖湖湯」是飯坂溫泉區的一個歷史悠久溫泉，據說俳句大師松尾芭蕉也曾泡過這裡的溫泉，為這增添深厚文學背景。而「青葉旅館」以傳統的日式風格建造，有10間和式房、有3間獨立溫泉特別室可獨自享受，並以其精緻料理的百彩百味聞名，晚餐的前菜竟然可多達30道美食，且為使用山裡採摘或當地季節蔬菜製作。





高湯溫泉

位於福島市西部，這裡的溫泉湧出量豐富，水質清澈溫和的特點為主。有助於促進血液循環和舒緩肌肉疲勞的效果。「Takayu Onsen Kagetsu Highland Hotel （高湯温泉 花月ハイランドホテル）」是以源泉元湯為主打的溫泉旅館，溫泉純淨天然，顏色為淡淡的乳白色，有「源泉掛流宣言」認證，不經加熱或稀釋也不循環的原始溫泉狀態。





品味地道特產：福島縣觀光物產館

如果想要購買福島當地的特色伴手禮，不妨到福島車站附近的「福島縣觀光物產館」，館內分區為酒、休息區、特產品及工藝品，包括新鮮水果、零食等，當中特別推薦要入手的木芥子娃娃，是福島傳統的工藝品，也稱為「木芥子人偶」或「福島木芥子」。娃娃的身體以樺木、柳木等自然木材製成，以細緻手工彩繪裝飾，每個都蘊含著製作者的心血，讓人感受到日本傳統工藝的獨特魅力。

