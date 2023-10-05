甜點控必搭列車！夢幻超好拍「FruiTea福島號」倒數搶搭，邊吃甜點邊賞窗外風景，行駛至12月趕快手刀訂位。

福島超夢幻甜點列車搭起來！自從去年10月解封以來，日本各地都在致力拚觀光，力挺過311大震災的福島縣近年也新增不少好拍、好玩的特色行程，其中以甜點列車為主題的「FruiTea福島號」，主打可以邊吃精緻的甜點、邊欣賞窗外的明媚風景，吸引不少國內外觀光客前來朝聖，因此每次只要開放訂位，總是一位難求。「FruiTea福島號」預計行駛至今年12月為止，甜點控、列車迷不妨把握機會，來體驗這場夢幻的「移動咖啡廳」之旅。



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福島縣盛產水蜜桃、蘋果、梨子、葡萄等水果，因此有了「水果王國」的美譽，而2015年4月開始運行的「FruiTea福島號」是一台以甜點咖啡廳為主題的列車，搭乘的旅客可以一邊從車窗欣賞福島的自然美景的同時，一邊品嚐使用福島縣當季水果製成的甜點，同時結合鐵道與甜點元素的奢侈享受，更擁有了「奔馳的咖啡廳」之稱。





「FruiTea 福島號」行駛於「喜多方－郡山」之間，列車共分為2節車廂，一節為座位區、一節為吧台區。座位區最多可容納36名乘客，從單人桌位、雙人座位到四人座位都有，就算是一個人前往的旅客，也能在不受打擾的空間一邊看著窗外的田園風光，一邊獨自享受美味的下午茶時光。





入座之後，服務人員就會送上福島當地人氣商店監製的甜點，不僅每個月都會更換菜單，從喜多方出發與郡山出發附贈的甜點也會不同，讓甜點控每次都有不同的驚喜。必須注意的是，「FruiTea 福島號」全車為指定席，必須預約訂票才能上車體驗甜點之旅，且無法使用JR PASS搭乘。



FruiTea福島號

乘客來到另一節吧台區的車廂，不僅可以免費暢飲紅茶與咖啡，還能夠買車上獨家販售的「FruiTea 福島號」原創商品，包括紅牛、木製Logo湯匙、原子筆、束口袋等相當精美的周邊，全區還有6個靠窗座位，並設置了大型手拿相框，讓旅客可以拍照打卡，留下特別的回憶。旅途進入尾聲時，車上的服務人員會依序到乘客的座位旁，一一發送蓋有「FruiTea 福島號」Logo的明信片，成為另一項值得紀念的收藏品。可惜的是FruiTea福島號已確定將在2023年12月走入歷史，身為鐵道迷或甜點控的你，一定要把握機會來體驗一下。

行駛區間：磐越西線「郡山站－喜多方站」之間、東北本線「郡山站－仙台站」之間

中文官網：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/joyful/fruitea.html