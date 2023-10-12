楓紅銀杏一次拍爆！日本福島縣「10大楓紅、銀杏打卡秘境」超欠拍，一秒走進畫裡「溪水倒映楓紅」、黃色絨毯「壯麗銀杏步道」，美到秒殺手機記憶體。

秋季的福島縣超乎你想像美！位於日本東北的福島縣，最為人所知的就是境內盛產各式各樣美味的水果，不過你可能不知道，一到秋季福島縣內各地如畫般的景致，更是美不勝收，無論是如水鏡般的鏡紅葉、宛如黃金隧道的銀杏並木等等，都是在地遊客與攝影愛好者中的人氣景點。如果想要避開擁擠人潮，悠閒觀賞紅葉之美，不妨來到福島縣，絕對會讓你驚喜連連。



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▲圖片來源／photo AC、福島縣觀光復興推進委員會、日本旅遊推廣中心



福島縣秋季打卡點：塔崖

位於南會津下鄉町的塔崖，是大川羽鳥縣立公園最大景勝地。百萬年河川侵蝕風化後形成的溪谷，如同塔形般的斷崖矗立，因此被命名為「塔崖」，每個奇岩怪石宛如大自然的鬼斧神工之作，令人驚艷，更於1943年被指定為國家天然紀念物。每年秋季約10月下旬到11月上旬，滿山的紅葉倒映在川面上的景致，更是美不勝收。



塔崖

紅葉賞期：10月下旬～11月上旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/RyXNyn

▲圖片來源／photo AC



福島縣秋季打卡點：花與歴史之鄉 蛇之鼻

「花與歷史之鄉 蛇之鼻」園內的蛇之鼻殿是明治末期的富農伊藤彌所建造，四季開滿不同的花卉，園內約有400棵樹齡超過100年的楓樹，秋季紅葉盛開的景致，美得令人讚嘆。



花與歴史之鄉 蛇之鼻

紅葉賞期：10月下旬～11月中旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/p5MGXb

▲圖片來源／photo AC



福島縣秋季打卡點：白水阿彌陀堂

位於福島縣磐城市的白水阿彌陀堂，是平安時代後期代表性的建築，淨土庭園四季可觀賞到不同的花卉，像是春天的梅花櫻花、夏天的蓮花以及秋季的紅葉，其中又以紅葉最為推薦，紅葉期間也會舉行夜間點燈，水池如鏡倒映的紅葉絕景，如同異世界般美麗。此外，白水阿彌陀堂也是福島縣內唯一名列為國寶的建築物。（2023年夜間點燈時期未定）



白水阿彌陀堂

紅葉賞期：11月上旬～11月中旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/Wv1nQL

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



福島縣秋季打卡點：曲澤沼、大澤沼

曲澤沼、大澤沼是位於裏磐梯曾原湖附近的沼澤，秋季火紅的紅葉倒映在湖面的「鏡紅葉」，如畫般的景致，令到訪的遊客著迷！可以說是裏磐梯隱藏版的賞紅葉景點。早晨和傍晚可拍到陽光斜射，如同在沼澤打上聚光燈般的畫面，非常獨特的氛圍，吸引不少攝影師前來拍攝。



曲澤沼、大澤沼

紅葉賞期：10月中旬～10月下旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/Oj4OWr

▲大澤沼。圖片來源／日本旅遊推廣中心 ▲曲澤沼。圖片來源／日本旅遊推廣中心

福島縣秋季打卡點：古町大銀杏

「古町大銀杏」是矗立在舊伊南小學校校園的巨木，樹齡約800年以上，樹高35公尺、樹幹圍約11公尺，是福島縣指定天然紀念物。10月下旬到11月上旬銀杏盛開時，陽光照射下，呈現一片金黃色景致，葉子掉落後，地上宛如鋪上銀杏葉的絨毯，非常的美麗壯觀。11月上旬也會舉辦夜間點燈活動，夜間點燈的大銀杏數在星空的點綴之下，非常夢幻。



古町大銀杏

賞期：10月下旬～11月上旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/Oj4OWr

▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



福島縣秋季打卡點：山本不動尊

位於福島縣東白川郡的山本不動尊，是在807年創建的寺廟，據說於起源弘法大師前往日本東北修行途中，祈願降伏八溝山惡鬼而來。一到秋季，參道上火紅的紅葉、綠綠色青苔與金黃色楓葉交錯的美景，令許多觀光客與參拜的人驚艷！境內爬上130個石階梯後，可抵達巨大洞窟內供奉不動明王的「奧之院」，石階梯兩側更是可以欣賞到紅黃橙色彩繽紛的紅葉，非常美麗壯觀。



山本不動尊

紅葉賞期：11月上旬～11月中旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/L6Myz3

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



福島縣秋季打卡點：國道289 甲子道路

國道289號的「甲子道路」是連結南會津郡下鄉町與西白河西鄉村重要道路，秋季這裡更是開車自駕賞紅葉的知名景點，特別是從甲子隧道與甲子大橋眺望的視野，宛如被紅黃交錯的滿山紅葉包圍的廣闊景致，令人讚嘆。



國道289 甲子道路

紅葉賞期：10月下旬～11月上旬

西鄉村觀光協會：https://www.nishigo-kankou.jp/nature#226

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



福島縣秋季打卡點：吾妻綜合運動公園

「吾妻綜合運動公園」是位於吾妻連峰山麓、荒川沿岸，面積約100公頃的大型運動公園，520公尺長的中央園路的兩旁種植約116棵的銀杏樹，每年10月下旬到11上旬可觀賞到銀杏樹盛開一片黃澄澄的景致，銀杏葉散落在步道上，非常浪漫，吸引許多縣內外的遊客到訪。晚上也會有夜間點燈活動，可以體驗如電影般夢幻的氛圍。



吾妻綜合運動公園

賞期：10月下旬～11月上旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/0ZX7gb ▲圖片來源／日本旅遊推廣中心



福島縣秋季打卡點：夏井川溪谷

「夏井川溪谷」是阿武隈山系的花崗岩受侵蝕後所形成的溪谷，經長年累月侵蝕所形成的奇岩、斷崖、大型瀑布等都是大自然形成的美景，四季風景優美，特別是秋季，溪谷被山紅葉、瓜膚楓等染成一片火紅的景致，因此也是著名的紅葉名所之一。



夏井川溪谷

紅葉賞期：11月上旬～11月下旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/RyXx49

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



福島縣秋季打卡點：喰丸小学校

位於福島縣昭和村的「舊喰丸小学校」，是從已廢校的小學校改建的交流、觀光據點。校舍前面有一棵樹齡超過120年的大銀杏樹，秋季銀杏盛開時美不勝收，落葉時校園庭院彷彿鋪上黃色絨毯，吸引許多攝影愛好者前來拍攝。



喰丸小学校

賞期：10月下旬～11月上旬

日本好好玩福島GOGOGO中文官網：https://reurl.cc/Do3Gmm

▲圖片來源／photo AC