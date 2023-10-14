不要再說機票很貴了！新加坡航空（新航）推出2023線上旅展，除了廣受歡迎的新航早鳥優惠票價，KrisFlyer會員購票還可以獲得額外20%紅利哩程。即日起至2023年11月8日前，新航經濟艙機票最高9折優惠，前往新加坡每人來回含稅9,618元起、印度19,478元起、澳洲22,568元起，以及歐洲23,698元起。



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新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，為了因應台灣旅客於寒假及農曆年的旅遊旺季需求，新航將於2024年2月3日至2024年3月17日，以 A350-900 機型增加每周4班往返台北與新加坡的航班服務，此期間每周將共計有18個航班執飛台北與新加坡之間。



同時，新航集團獎勵計劃KrisFlyer台灣會員享加碼優惠。於2023年10月12日至 2023年11月8日間上新航官網 SingaporeAir.com 購買由台灣出發前往所有新航航點的機票，並於2024年1月1日至2024年3月31日期間完成旅程，將可獲得額外 20% 的紅利哩程。KrisFlyer 會員在搭機時享有無限量免費機上 Wi-Fi，即使是在三萬英呎的高空，依然能夠保持聯繫、規劃行程或上線工作。





新加坡航空（新航）台北出發前往東南亞票價

新加坡 9,618元起

曼谷 10,198元起

河內 10,348元起

雅加達 10,038元起

吉隆坡 9,858元起

棉蘭 10,038元起

檳城 9,858元起

普吉島 10,198元起

泗水 9,958元起

仰光 10,328元起

官網：singaporeair.com



新加坡航空（新航）台北出發前往印度票價

班加羅爾 20,018元起

欽奈 19,588元起

德里 19,478元起

海德拉巴 19,998元起

柯欽 19,638元起

加爾各答 20,048元起

孟買 19,758元起

官網：singaporeair.com

新加坡航空（新航）台北出發前往澳洲優惠票價

阿得雷德 26,148元起

布里斯本 23,188元起

墨爾本 22,568元起

伯斯 25,438元起

雪梨 23,128元起

官網：singaporeair.com



新加坡航空（新航）台北出發前往歐洲優惠票價

巴塞隆納 25,658元起

布魯塞爾 23,698元起

哥本哈根 25,178元起

法蘭克福 27,048元起

伊斯坦堡 25,748元起

米蘭 25,898元起

慕尼黑 26,588元起

蘇黎世 27,478元起

官網：singaporeair.com