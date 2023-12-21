剩下不到半個月，2023年就即將過完，按照慣例日本NHK電視台在每年的12月31日晚間都會播出「紅白歌合戰」，每當公布名單時，一定是幾家歡樂幾家愁，有人為了自己喜歡的歌手能登場而感到開心，當然也有人會扼腕自己支持的歌手無緣登上舞台。在正式開播之前，趕緊來看看今年登場的第74屆紅組與白組歌手各別有哪些唱將，以及初次登場的歌手介紹小檔案。



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▲圖片來源／ユニバーサル ミュージック合同会社、IG@lilasikuta



第74屆紅白歌合戰名單

2023年的出場歌手名單如下，以「吵死了」這首超厭世歌曲紅遍整個2022年的神秘女高中生歌手Ado，去年藉由電影「航海王：紅髮歌姬」當中為美音唱出7首名曲，今年則是親自以本人的身分現身，讓非常多的歌迷都相當期待！此外，分別唱紅動畫「鏈鋸人」及「咒術迴戰-懷玉・玉折篇」主題曲的「ano」與「キタニタツヤ（木谷龍也）」、在抖音擁有超高人氣的「新學校領袖」、超人氣韓團「SEVENTEEN」等在今年引發話題的歌手，都在初次登場的客座名單上，特別備受矚目。

▲圖片來源／IG@nhk_kouhaku



第74屆紅白歌合戰主持人

本次紅白歌合戰的主持群與去年一樣共有4位，由首度擔綱的「有吉弘行」領軍，搭配分別是「橋本環奈、濱邊美波」與身為NHK的主播「高瀬耕造」擔任司儀，形式與去年相同，為了不特別強調性別差異，皆不使用「紅組主持人」、「白組主持人」等稱呼，而是統稱為「主持人」。其中橋本環奈已是連續第2年接下紅白主持棒，而近年人氣高漲的濱邊美波則因為與神木隆之介共演NHK晨間連續劇「爛漫」，在日本全國的知名度更是大大提升。

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第74屆紅組次登場的5組歌手

每一屆的紅白歌合戰，至少會有10組藝人是初次登場的歌手或當年的話題人物，今年紅組初次登場歌手為「Ado」、「ano」、「伊藤蘭」、「MISAMO」、「新學校領袖」。如同前文提到，相當神秘的女高中生歌手「Ado」，先是以「吵死了」這首厭世歌曲打響名氣，接著又為「航海王：紅髮歌姬」當中的美音唱出多首名曲，成功在近2年於台日兩地累積超高人氣；身穿校服的女子唱跳團體「新學校領袖」，在今年以2020年一首洗腦舊曲「オトナブルー（大人的藍調）」的搖頭舞突然爆紅，甚至受邀至最強YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」獻唱，可說是今年令歌迷們相當期待的紅組重磅角色。



長相可愛且作風獨特的歌手「ano」，則是因為唱紅了少年動畫「鏈鋸人」的第一首片尾曲「ちゅ、多様性」，讓她在2023年廣為人知，甚至還得到客串日劇的機會；「MISAMO」則是韓國超人氣女團體TWICE的日本小分隊，由日本成員Momo、Sana和Mina組成，可以看出現在日本年輕人對於韓國音樂的關注更勝以往。



第74屆白組次登場的8組歌手

今年日本演藝圈的大事件之一，就是「傑尼斯事務所」（現改名為SMILE－UP.）引起的性醜聞風暴，NHK也相當快速在9月宣布今年的紅白歌合戰將不會邀請任何原本隸屬於傑尼斯事務所的藝人，這也是44年來首次出現完全沒有傑尼斯藝人參加紅白的罕見情況。取而代之，今年白組則一口氣新增8組初次登場的歌手，分別是「大泉洋」、「キタニタツヤ（木谷龍也）」、「すとぷり（草莓王子）」、「Stray Kids」、「SEVENTEEN」、「10-FEET」、「MAN WITH A MISSION」、「Mrs. GREEN APPLE」，其中連續3年接下紅白主持的大泉洋，不僅在2022年出演的大河劇「鎌倉殿的13人」與電影「月之圓缺」引起話題，今年更直接拋開主持棒，改以歌手身分初次參戰，讓大家都很好奇觀眾緣極好的他，究竟會帶來怎樣的表演。

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今年回歸的爆紅動畫「咒術迴戰」第二季，再度以精湛動人的戰鬥特效在動畫圈引起瘋狂討論，而前半段「咒術迴戰-懷玉・玉折篇」的片頭曲「青之居所」，正是由東大畢業的創作才子「キタニタツヤ（木谷龍也）」所獻唱，由於歌詞相當貼近人氣要角「五條悟」的心情，短時間內就累積了驚人的收聽次數；全員都戴上狼頭面具的狼人樂團「MAN WITH A MISSION」，出道10多年來其實在日本早已有不少膾炙人口的歌曲，今年終於藉由與新生代鐵肺歌姬milet共同演唱的「鬼滅之刃：刀匠村篇」主題曲「羈絆的奇蹟」與「熱戀不已」，首次問鼎紅白舞台，同樣也令許多歌迷相當振奮。



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出道已屆10年的3人搖滾樂團「Mrs. GREEN APPLE」，一路以來在日本也累積了相當多粉絲，但其實出道至今曾歷經團員退團、活動休止等重重難關，沒想到於2022年重啟活動後，人氣突然更勝以往，早期多首歌曲也受到聽眾青睞，成功敲響前進紅白歌合戰的大門；另一方面，雖說今年完全沒有隸屬傑尼斯的藝人登場，但此次成功邀請到了大勢韓團「Stray Kids」、「SEVENTEEN」，讓日本近年明顯增加的韓流樂迷可以好好一享耳福。



人氣熟面孔YOASOBI、milet、Official髭男dism再度登場

除了前述共13組初次登場的歌手之外，近年人氣超夯的YOASOBI、milet、Official髭男dism等歌手，在第74屆紅白歌合戰依舊可以看到他們的身影，特別是今年為春季動畫「我推的孩子」演唱主題曲「Idol」的YOASOBI，還刷新YouTube有史以來最快破億歌曲的超強紀錄，如今YOASOBI也確定於2024年1月21日將在Zepp New Taipei舉行「YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI」，門票開賣之際更創下1秒內全部售完的誇張記錄，讓歌迷們都相當期待是否能在紅白歌合戰聽到這首相當經典的「Idol」一曲。