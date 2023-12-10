隨著聖誕節的腳步將近，也代表著即將告別2023年，細數這一整年，日本從日常生活、娛樂圈再到邊境開放，都紛紛發生令人驚喜、震撼的新聞，像是偶像帝國傑尼斯事務所因性騷擾事件垮台、滑冰王子羽生結弦結婚卻又迅速離婚，都讓人感到相當遺憾；但也有不少令人振奮的好新聞，例如從4月底起無須疫苗證明就能入境日本，讓外國觀光客能夠更自由踏上日本國土旅遊，就讓我們一起來回顧今年日本的重要大記事，看看你是否都跟上這些新聞了。

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4月底正式全面結束COVID-19邊境管制

日本政府今年4月宣布將從2023年5月8日起，COVID-19 將降至為「第五類傳染病」，飛往日本再也不需要陰性證明或疫苗證明。而因應即將到來的一年一度「黃金週連假」，最後更提早於4月29日起開始實施，此後入境日本無須出示三劑疫苗接種證明書或陰性證明書，正式全面結束COVID-19邊境管制。



全文報導：哈日族又有好消息！日本宣布提早至4月29日起「入境無須疫苗證明」，因應黃金週大型連假，5大「邊境新制全面放寬」一次看。

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西瓜卡「Suica卡」驚傳停售

如果你是日本自助旅遊的老手，一定都會擁有俗稱西瓜卡的「Suica卡」與「Pasmo卡」，但這2張交通卡所屬的東日本旅客鐵道公司（JR東日本）與東京地鐵公司（Tokyo Metro），都宣布從2023年6月8日起，暫停販售部分Suica西瓜卡和Pasmo卡，原因是卡片製造商無法採購到充足的晶片，且並未說明何時重新販售。不過停售的Suica西瓜卡與Pasmo卡僅限未實名登記的卡片，如果已成為記名式卡片，若碰上遺失等突發狀況，仍能享有重新補發的服務，縱使並非日本當地居民，還有一款外國人短期旅遊專用的紅色版「Welcome Suica」可以購買。



全文報導：旅日必備「西瓜卡」驚傳停售！「晶片不足」於6月8日起暫停販賣，6步驟救急法「手機開通西瓜卡」，趁現在快學起來。





「東、西日本JR PASS」10月起喊漲

到日本遊玩時，很多人都曾體會過「JR PASS」所帶來的便利性與實惠價格，令人遺憾的是，JR東日本與西日本在今年共同宣布，針對旅日訪客所販售的JR Pass，從2022年10月1日起統一調漲，其中以JR Pass東日本鐵路周遊券（東北地區）漲幅最高，從原本一張2萬日圓調漲至3萬日圓，金額足足漲了50％，讓哈日族叫苦連天，未來到日本某些地方旅遊時，預算可得再提高了。



全文報導：一口氣漲1萬日圓！自由行最愛「東、西日本JR PASS」10月起喊漲，「最高達50％漲幅」荷包超心痛，完整版「價格比較」一次公開。





亞洲首座「哈利波特影城」開幕吸引大量觀光人潮

以往哈利波特粉絲前往日本旅遊時，總是會先衝大阪環球影城體驗生動又刺激的魔法互動設施，如今全球最大、同時也是亞洲首座的「東京哈利波特影城」終於在2023年6月16日於盛大開幕，劇中出現的「蜂蜜公爵」、「奧利凡德先生的店」、「華麗與污痕書店」、「斜角巷」、「活米村」等熱門場景都會出現在街道上，全球最大的哈利波特周邊商品店也將座落在此，整間店採用了超過7千件的道具來做為裝飾用品，讓粉絲們玩一整天都不想出城。



全文報導：哈利波特鐵粉就等今天！「東京哈利波特影城」正式開幕，現場搶先開箱「5大影城打卡攻略」，今年不衝一波會後悔。

▲圖片來源／ワーナー ブラザース ジャパン合同会社



吉卜力「蒼鷺與少年」零宣傳造成話題

今年下半年動畫界最夯的話題之一，莫過於日本動畫大師宮﨑駿新片「蒼鷺與少年」採取的「零宣傳」逆向操作，有別於以往商業宣傳手法，吉卜力這次破天荒嘗試「上映前零宣傳」策略，只釋出一張電影海報，劇情隻字未提，甚至連劇照和預告片都沒有，神祕主義更引發觀眾好奇，短短上映一個月就橫掃62億3500萬日圓（約13.7億台幣）、累績412萬5千觀影人次，更勝2001年上映的「神隱少女」上映首4日成績，一度蔚為話題。



全文報導：吉卜力新作太有誠意！宮﨑駿話題作品「蒼鷺與少年」5大亮點曝，「木村拓哉、菅田將暉」配音陣容超強大，加碼「免費下載」14張新作劇照。

▲圖片來源／STUDIO GHIBLI

偶像帝國「傑尼斯事務所」垮台並更名

在2023年10月2日的台灣時間下午1點，傑尼斯事務所於東京舉行記者會，現任社長東山紀之在記者會開始後不久，就親自宣布將解散擁有61年歷史的傑尼斯事務所，並於10月17日將公司名稱改為「SMILE-UP.」，主要事務為處理性侵賠償相關事項，處理完所有個案之後也會隨之關閉。而原有藝人也將全數與傑尼斯事務所解約，並將經紀權轉移到新公司，且預計在粉絲俱樂部公開募集新公司的名字。為了避免被「傑尼斯」這個關鍵字影響觀感，過往團名曾帶有傑尼斯名稱的團體，也將全數改名，像是關8（關西傑尼斯8）、傑尼斯WEST與尚未出道的小傑尼斯等，未來都會換上全新團名與粉絲們重新相見。



全文報導：偶像帝國正式走入歷史！「傑尼斯事務所」宣布結束61年神話，確定更名為「SMILE-UP.」、同天證實「岡田准一11月底解約」。

▲圖片來源／翻攝自 oricon YouTube



花滑王子「羽生結弦」閃婚又閃離

今年28歲的日本花滑王子「羽生結弦」，2023年8月4日晚間在網路突然宣布他已經登記結婚的消息，讓全球粉絲懷著既震驚又祝福的心情，而羽生結弦也對另一半的身分保密到家；沒想到才時隔3個多月，羽生結弦竟在11月17日晚間無預警向粉絲透露已和妻子離婚，他在這封公開信當中透露，因為遭到狗仔跟蹤而造成妻子無法踏出家門，且未來這種情形還是可能再度發生，為了希望對方能夠幸福地生活下去，不得已只好協議離婚，對於羽生結弦在下半年「閃婚又閃離」引起的風波，網路上也出現支持與不認同的聲浪。



全文報導：花滑小王子驚傳離婚！日本滑冰王子「羽生結弦」深夜震驚宣布離婚，「受不了狗仔跟拍」迅速終結105天婚姻生活。

▲圖片來源／株式会社東京ニュース通信社