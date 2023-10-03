偶像帝國正式走入歷史！「傑尼斯事務所」宣布結束61年神話，確定更名為「SMILE-UP.」、同天證實「岡田准一11月底解約」。
哈日族淚別青春的一角！號稱日本美男製造工廠的「傑尼斯事務所」，從創立至今歷經超過半個世紀，打造出無數偶像團體。但隨著前創辦人強尼·喜多川逝世，過往的性侵事件不斷被爆出、不少受害者也勇敢站出來發聲，導致這幾年不斷有傑尼斯藝人接連退社。今（2）日傑尼斯事務所正式於東京召開記者會，宣布即將解散長達61年的偶像神話帝國，自10月17日改名為「SMILE-UP.」，並側重處理受害者賠償問題，而原有藝人的經紀權也將轉移到全新公司，並公開為新公司募名。
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近年日本演藝圈動盪不斷，最令人震驚的莫過於男團偶像帝國「傑尼斯事務所」的前創辦人強尼·喜多川在2019年過世之後，竟陸續被人爆出他生前曾性侵多位出道藝人與未出道的小傑尼斯成員，且至今接獲受害申請人數達到478名，當中有325名要求賠償。日前喜多川家族最後一任社長、也就是強尼·喜多川的外甥女「藤島茉莉景子」針對此事公開道歉並卸下總裁重任，改由旗下元老級藝人東山紀之來擔任傑尼斯事務所的社長。
▲圖片來源／Yahoo！ニュース
在2023年10月2日的下午，傑尼斯事務所於東京舉行記者會，現任社長東山紀之在記者會開始後不久，就親自宣布將解散擁有61年歷史的傑尼斯事務所，並於10月17日將公司名稱改為「SMILE-UP.」，主要事務為處理性侵賠償相關事項，且東山紀之已與部分受害者面談過，並感受到他們的痛苦，也再三保證不會逃避這個問題，將與副社長井之原快彥共同面對，關懷受害者的生活；持有100％股份的藤島茱莉景子，這天雖然未出席，但仍由井之原快彥代為念出親筆信函，信中對於強尼·喜多川的性侵劣跡豪不保留地嚴加批評。
而原有藝人也將全數與傑尼斯事務所解約，並將經紀權轉移到新公司，且打算在粉絲俱樂部公開募集新公司的名字。為了避免被「傑尼斯」這個關鍵字影響觀感，過往團名曾帶有傑尼斯名稱的團體，也將全數改名，像是關8（關西傑尼斯）、傑尼斯WEST與尚未出道的小傑尼斯等，未來都會換上全新團名與粉絲們重新相見。
由於日前已有風聲傳出，原V6成員岡田准一打算離開事務所，因此本次記者會上的另一個焦點，就是岡田准一的去留。井之原快彥當下雖低調表示由岡田准一本人公布未來動向，但在記者會結束後不久，傑尼斯事務所官網就宣布岡田准一確定於11月30日離開傑尼斯事務所，並對外坦承促使岡田准一離開的導火線，確實就是強尼·喜多川的性侵醜聞所導致，由於公司尚未盡到保護旗下藝人之責任，才使他做出這個不得已的決定，同時也再度讓事務所感到對於客戶與粉絲的社會責任。
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