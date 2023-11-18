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花滑小王子驚傳離婚！日本滑冰王子「羽生結弦」深夜震驚宣布離婚，「受不了狗仔跟拍」迅速終結105天婚姻生活。

2023-11-18 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社東京ニュース通信社、株式会社朝日新聞出版、GUCCI、株式会社扶桑社、twitte 人氣：2,002
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滑冰王子「羽生結弦」驚傳離婚！今年28歲的日本花滑王子「羽生結弦」，在今年8月4日晚間在網路突然宣布他已經登記結婚的消息，讓全球粉絲懷著既震驚又祝福的心情，而羽生結弦也對另一半的身分保密到家；沒想到才時隔3個多月，羽生結弦在11月17日晚間無預警向粉絲透露已和妻子協議離婚，這段婚姻僅維持105天，再度讓粉絲們震驚不已。
▲圖片來源／株式会社東京ニュース通信社

在台灣時間2023年8月4日晚間10點多，羽生結弦無預警透過官方推特宣布自己已經登記結婚，讓各界相當驚訝又萬分祝福。沒想到時隔3個多月，羽生結弦在11月17日晚間透過社群平台X，無預警向粉絲透露已和妻子協議離婚，這段婚姻僅維持105天，突如其來的消息再度震驚全球。
▲圖片來源／株式会社東京ニュース通信社

在聲明稿當中，羽生結弦首先表示：「感謝各界一直以來溫暖的支持，我羽生結弦有件事必須在此向大家告知。我與另一半是抱持著對彼此互相尊重的覺悟才決定結婚，我們當初決定要互相守護著對方，並一起度過未來的日子；沒想到卻會發生讓我的另一半完全無法出門的情形，但縱使如此他還是相當支持我。由於媒體們對於我的家人有誹謗中傷以及跟拍的行為，或是未經許可就擅自報導的狀況，我們雖然很想守護對方，卻也因為我還不夠成熟，覺得以目前的條件下很難再繼續保護自己跟對方。」
▲圖片來源／twitter@YUZURUofficial_

而羽生結弦又在文末提到，縱使現在被媒體騷擾的情形一時之間獲得改善，但未來還是會可能再度發生，為了希望對方能夠幸福地生活下去，不得已只好協議離婚，並再次呼籲媒體不要再對於他的另一半與家人進行無端的猜測與未經許可的報導。
▲圖片來源／株式会社扶桑社

就算你沒看過「羽生結弦」所參與的花滑賽事，也一定都聽過他的名字。這位足以撼動日本花式滑冰史的超人氣運動員，雖然今年才28歲，但他的職業生涯已經寫下多項耀眼的花滑紀錄，更是目前唯一的男子花滑賽事超級大滿貫得主，目前共累積了2面冬奧金牌（2014索契冬季奧運、2018年平昌冬季奧運）與2面世錦賽金牌，並連續5年位居世界排名第一。
▲圖片來源／株式会社朝日新聞出版

在2022年7月19日，羽生結弦正式在記者會上宣布自己將轉職成為職業運動員，雖然會繼續在花式滑冰的世界繼續表演，但不再參加任何一切的競賽活動，讓各界都不免有些惋惜，紐約時報更稱之為「花滑運動史上一個時代的終結」，可知羽生結弦從競技界的離開對於世界影響之大。
▲圖片來源／株式会社朝日新聞出版



這一年多來，羽生結弦雖然未參與競賽，但卻多了不少不同於以往的藝文性質活動，像是與GUCCI合作開設個人藝廊、與人氣漫畫家CLAMP共同推出繪本等，讓粉絲們完全沒有閒下來的時間，而羽生結弦至今仍保持著相當高度的人氣，一舉一動都會成為全球媒體的焦點。
▲圖片來源／GUCCI

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