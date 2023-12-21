備受不同世代喜愛的漫畫角色史努比在日本陸續推出融合傳統日本文化的特色店舖，這次以史努比的漫畫《PEANUTS》的世界觀及日本傳統文化為主題的「SNOOPY 茶屋 伊勢」全面翻新，擴大為綜合型店舖「SNOOPY Village 伊勢」，包含了「SNOOPY茶屋」、 「SNOOPY Chocolat」和「WOODSTOCK NEST Sweets＆Goodies」等三個品牌，預計於12月22日以全新面貌登場！

史努比粉必訪！全面升級「SNOOPY Village 伊勢」搶先看！

規模擴大的伊勢店舖，升級為綜合型店舖「SNOOPY Village 伊勢」，除了有原本的「SNOOPY茶屋」外，「SNOOPY Chocolat」和「WOODSTOCK NEST Sweets＆Goodies」進駐於此，讓粉絲們一次逛好逛滿！



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



▲圖片來源／株式会社 寺子屋





SNOOPY茶屋

SNOOPY 茶屋在日本一共擁有5家分店，融合了史努比和日本的「和」風格。這裡，特別以伊勢美麗的海洋和珍珠為元素，並融合傳統的伊勢木綿的條紋和格子圖案，打造出數款別具風格的周邊商品。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



此外，在「SNOOPY茶屋」區域中，還新設置「SNOOPY CHAYA an・co・an」，提供以「豆沙餡」為主題的菜單。使用北海道產的紅豆，職人們承襲古法精心製作，提供充滿季節變化、懷舊氛圍的豐富甜點，讓人一年四季都能享受不同滋味的甜點。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋





SNOOPY Chocolat

由日本的古都・京都發起的巧克力品牌「SNOOPY Chocolat」，以PEANUTS世界中描繪的「甜蜜而淒美的愛情」、「與珍貴朋友的友誼」、「家庭之愛」、「珍惜自己的心」等各種「愛的形式」為主題，再加入了日本風格的元素，旨在向重要的人，向重要的自己傳遞特別的禮物。伊勢店精心推出以伊勢清新的空氣及珍珠為靈感的限定白巧克力新品，不只甜點講究，就連包裝設計也讓人印象深刻，吃完也捨不得丟掉。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋



同時也提供以天空為主題的伊勢限定商品，如：男女都適用的環保袋、多功能小包，以及適合當伴手禮的紙膠帶等。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋

WOODSTOCK NEST

「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」 是以小巧的黃色小鳥糊塗塌客為主題的店舖，提供小而精緻的甜點及適合帶回家收藏的小商品。這裡也提供了充滿伊勢風味的布丁甜品，以滑順的卡士達布丁為基礎，搭配豐富的醬油汁，獨特的鹹甜風味讓人愛不釋手。



▲圖片來源／株式会社 寺子屋





■店舖資訊

店鋪名稱：SNOOPY Village伊勢店

地址：三重県伊勢市宇治今在家町64

營業時間：商品販售09：00～17：00

外帶甜點09：00～16：30

開幕日期：2023年12月22日

公休日：無