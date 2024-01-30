位於日本中部的岐阜縣高山市，坐落於北阿爾卑斯山腳下，擁有豐富的歷史、文化和自然資源，得天獨厚的自然文化底蘊，在日本國內也是非常珍稀。在這片美麗的土地上，有著令人難以忘懷的景點，其中包括充滿了意境的飛騨高山古街、合掌建築之最的飛驒之里、體驗大自然之美的新穗高纜車，以及充滿歷史的飛騨大鐘乳石洞，還有當地美食也不容錯過！值得一提的是，冬季的高山市更有著別處無法取代的魅力，趕緊跟著我們的腳步，一起探索高山市大大小小的角落。





彷彿穿越到日本古代小京都：高山古街

高山市最受歡迎的旅遊勝地之一，莫過於高山古街，尤其「飛驒高山三町古建築群保存區」充滿著濃厚的歷史氛圍，仿佛時光倒流回到江戶時代。飛驒高山古街以其獨特的建築風格而聞名，這裡的房屋多以黑漆櫻木搭建，展現出濃厚的日本傳統風情；除了古老的建築，街道上還充滿各種古董店，古老的商家、日式柑仔店、傳統工藝店、御手洗糰子、木造建築以及精緻的手工藝品悉數呈現眼前，漫步在古色古香的石板路上，彷彿一場穿越時空的冒險。



另外，高山市的名物「宮川朝市」也是絕對必去的景點，不僅能體驗日本屈指可數的獨特朝市文化，早市裡還有賣蘋果、做醬菜的農家、飛驒木雕及獨特甜點，是逛高山老街前的暖身行程，還可順遊附近的高山陣屋、櫻山八幡宮，讓高山市從早晨開始，就能讓旅人們玩得非常充實。





最有情調與歷史的合掌部落：飛驒之里

距離高山市區不遠處，有個同樣令人陶醉的景點「飛驒之里」。這裡呈現了高山市民們自古以來的生活方式與對抗豪雪的耐寒合掌建築知惠構，約30棟比鄰而立的飛驒代表性民房建築物，每個合掌建築內，除了展示高山市以前的山村生活用具外，還有表演稻草工藝品、細縫線、等現場演出與體驗，並隨四季而異舉辦各種活動，冬日的夜晚更會有點燈活動，想要體驗合掌村的夜晚氣氛，就一定要來飛騨之里看看。



近距離欣賞壯麗的日本北阿爾卑斯山脈：新穗高纜車

想要近距離欣賞日本北阿爾卑斯壯麗的風光嗎？那麼一定要來試試看搭乘新穗高纜車，過程中將會換乘兩台纜車，體驗一段高度約2,156公尺令人驚嘆的旅程。山頂展望台可以360度全景遠望西穗高嶽、槍嶽、笠嶽等北阿爾卑斯之絕景，而2號纜車採用日本唯一的2層纜車，從纜車中可以望見壯闊的群山。在這趟纜車之旅中，可以一覽無遺地欣賞到岐阜縣的宏偉山川風景，感受到自然之美的震撼。



1號和2號纜車之換乘地，位於海拔1305公尺的鍋平高原，這裡設有「阿爾卑斯麵包店」，可頌是這裡的人氣商品，來到這裡不吃一份說不過去！還有可以體驗自然之美的步道等，從美食到健行，各種體驗應有盡有。來到這個夢幻的仙境，立刻就被包圍在絕美的自然景觀中，冬季時可以看到被白雪覆蓋的山脈、空靈又安靜的冬日景色令人嚮往，還有山頂才有賣的「頂」字吉拿棒也是深受網美喜愛的打卡點心喔。



交通方式：從高山車站搭乘巴士到新歲高纜車站、需要1小時45分鐘。

詳細資訊：https://www.nouhibus.co.jp/route_bus/shinhotaka-line-zh/





《咒術迴戰》迷不可錯過！兩面宿儺的基地：飛驒大鐘乳石洞

高山市不僅有著迷人的戶外風光，還擁有神秘的山內奇觀「飛驒大鐘乳石洞」，這座石洞被譽為日本海拔最高的觀光鐘乳洞，其規模宏大，充滿了神秘感，更是動畫《咒術迴戰》中出現的「兩面宿儺」的發跡地點！雖然兩面宿儺在作品中以反派角色登場，但其實他在高山市是被作為英雄所傳頌喔。



飛驒大鐘乳石洞是全日本最高的觀光鐘乳石洞，全長約800公尺且驚豔之處滿載，是日本國內屈指可數的觀光鐘乳石洞，這裡還有龍宮絕景、夢幻宮殿等等結晶璀璨的石筍、奇形怪狀的鐘乳石，在燈光的照映下散發著幽幽的光芒，彷彿置身於一個神秘的仙境中；冬天更是可以看到美麗的「冰之溪谷」，壯觀的冰瀑與冰晶充滿了整個山坡，非常壯觀美麗！不論是喜歡動畫或是洞窟探險的人，都很推薦來這裡一探究竟。



交通方式：從高山車站搭乘計程車或是巴士，約30分鐘。濃飛巴士新穂高線「鍾乳洞口」下車。

詳細資訊：https://www.syonyudo.com/cn/





必吃必買都有：高山代表吉祥物與5大美食之最

高山市的吉祥物猴寶寶（Sarubobo）是飛騨高山的象徵，不僅在當地受到熱愛，更成為遊客心中的療癒使者。「Bobo」在飛彈方言中是嬰兒的意思，「Sarubobo」是小猴子的意思，據說最初是為了祈求女兒好運、平安分娩而製作的，加上猴子可以辟邪、防病，因此以此作為靈感打造成的護身符多年來廣受歡迎，至今更演變出許多花色和造型，也代表不同祝福，有機會來高山市不要錯過機會，買個猴寶寶帶回台灣送給親朋好友吧。





飛驒牛：嚴選極致肉質

只在飛驒高山產的極致肉質和牛，在日本可是名牌的象徵！肉質鮮嫩、口感豐潤，以細膩的油花為特色，在當地的餐廳裡，廚師們也會巧妙地將飛驒牛融入多種料理，讓旅客能充分品味到飛驒牛獨有的濃郁風味。



清酒：品味日本文化的美酒佳釀

飛驒地區以宜人的氣候和優越的水質聞名，連帶也孕育了當地獨有的清酒文化。數百年的釀造歷史使飛騨的清酒達到了極致的境地，口感特徵為醇厚、香氣宜人，在當地的酒莊和酒吧，可以品嚐到多種風格迥異的清酒，其中特別推薦大家購買使用飛騨米所製造的清酒，這些可是出了飛騨地區之後買不到的逸品喔。



高山拉麵：濃郁湯頭的美味風味

高山拉麵是岐阜縣地區的特色美食之一，湯頭以醬油為基底，因每家店的不同，可能會加入雞肉、柴魚、蔬菜熬煮高湯，形成了清爽的湯汁。高山拉麵的麵條特性是彈性煮得恰恰好，搭配上豐富的配料，味道濃郁而清爽，一直深受當地人的喜愛，也被稱為「中華蕎麥麵」。 高山市內有許多可以吃到高山拉麵的餐廳，建議遊客們可以在這裡多做停留，在不同餐廳品嚐不一樣的口味。



泡菜鐵板燒：岐阜鄉土料理風味獨特的日本泡菜

高山市被高山環繞，經歷嚴冬，形成了獨特的飲食文化。 其中發酵食品「泡菜」已成為貴重的過冬主食，11月左右家家戶戶都開始製作白菜等各種蔬菜與各種口味的泡菜， 除了直接食用泡菜以外，市民們還會用煎鍋或鍋烤這些泡菜，用醬油或味噌調味，再用雞蛋調味而成的「泡菜鐵板燒」，柔軟微酸的泡菜，加熱後風味和甜味增加，非常適合搭配半熟雞蛋。泡菜鐵板燒 除了在家中食用外，在當地居酒屋也是相當受到歡迎的菜單。



朴葉味噌：原始風味的醬料

朴葉味噌是岐阜縣的傳統特色之一，將料理放在朴葉上面，再放到火爐上烤，基底用當地自產的味噌調味，燒烤時朴葉的香味會融入到味噌及食材中，最後產生獨特的香味，是來高山是必吃的美食之一！與泡菜鐵板燒都是岐阜縣居酒屋幾乎家家必備的熱門菜單。



除了冬日限定的銀白雪景，不少遊客也是沖著高山市的美食遠道而來，叢飛騨牛、清酒、高山拉麵、炒醃漬物到朴葉味噌，每一項美食都是這片土地的精華，為遊客們帶來獨特的風味，以美食的方式，感受這片土地的溫暖和豐富。



岐阜縣擁有著令人驚艷的景點，從古老的街道、新穗高纜車再到鍾乳洞，每一處都散發著獨特的魅力，無論你喜歡歷史文化、還是熱愛自然風光，每次造訪高山市都可以帶給你新的驚喜，為旅行增添一段難忘的回憶。







如何到達高山市

1.中部國際機場、名古屋車站

在新特麗亞機場搭乘特急列車，約1小時抵達名古屋站，然後搭乘JR特急列車直達高山站，約2小時20分鐘；或是搭乘JR東海巴士、名鐵巴士、飛濃巴士約2小時45分。



2.富山

可搭乘JR特急寬視野飛驒號前往高山，約1小時30分；或是搭乘富山名鐵巴士、飛濃巴士約2小時25分。



3.關西機場、大阪

在關西機場搭乘機場快線，約50分鐘抵達新大阪站，然後搭乘東海新幹線到名古屋，再換乘高山本線，約3小時10分鐘抵達高山站。或是搭乘高速直達巴士士前往高山、約5小時40分鐘。



4.東京（新宿）

坐東海新幹線到名古屋後轉高山本線到高山車站、約4小時；或是搭乘高速直達巴士士前往高山、約5小時45分鐘。



關於交通的詳細內容在此：https://www.hida.jp/chinese/traveltips/practicalguide/4000721.html



高山市內接駁巴士詳細內容在此：https://www.hida.jp/chinese/traveltips/practicalguide/4000722.html