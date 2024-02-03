迪士尼粉絲把握機會搶搭！東京迪士尼樂園在過去一年期間，針對40週年慶祭出了各式各樣精彩絕倫的活動、表演、周邊，讓全球迪士尼粉絲們共同狂歡這個值得慶祝的好日子。如今距離40週年活動結束只剩下最後倒數2個月，JR東日本在2023年底推出的迪士尼彩繪新幹線「 Magical Dream Shinkansen 」也即將在2024年3月走入歷史，還沒搭乘過的迪士尼鐵粉，趕快趁這段期間到日本旅行時，把握機會來趟難得的迪士尼列車之旅喔。



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▲圖片來源／東日本旅客鉄道株式会社



陪伴許多大小朋友度過歡樂時光的東京迪士尼樂園，在2023年正式迎來盛大的40週年慶，當時不只官方豪氣宣布從2023年4月15日起至2024年3月31日期間，共350個日子每天都有精彩活動帶給賓客驚喜，就連JR東日本都搭上這股熱潮，從2023年12月22日起推出全新的迪士尼40週年彩繪新幹線「Magical Dream Shinkansen」，穿著充滿歡慶氣氛服裝的米奇、米妮、唐老鴨、高飛狗等角色都出現在車身上，就連車內的廣播也都換成這些迪士尼明星的聲音，陪伴鐵粉們一路遊山玩水，在旅途中留下不同以往的特別回憶。

▲圖片來源／東日本旅客鉄道株式会社



「迪士尼40週年彩繪新幹線」最早可於出發前一個月訂位，原先僅於「東京－仙台」之間行駛，不過近期JR東日本也宣布這輛列車將加開從新潟車站與新青森車站出發的加班車，如果你近期有到日本東北或北陸旅遊的計畫，不妨將行程結合這輛期間限定的可愛列車，一起為精彩的迪士尼40週年活動寫下美好的倒數回憶。

▲圖片來源／東日本旅客鉄道株式会社







迪士尼40週年彩繪新幹線「Magical Dream Shinkansen」

運行時間：即日起至2024年3月底

行駛路線：東北新幹線「東京－仙台」（出發與終點站可能會變動，詳細時刻表可至官網查詢）