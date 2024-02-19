嚕嚕米控腦波弱、荷包失守了！堪稱最佛「康是美加價購」，2024首發就找來北歐療癒系MOOMIN嚕嚕米、日本名古屋小清新風格nocogou三方聯手，打造春季最療癒田園風嚕嚕米加價購，將於2/21起開跑，為嚕嚕米控帶來超實用、又超可愛的周邊，每人僅要單次消費滿388元，就能一口氣帶走六件商品，無論是實體門市還是線上購物皆可享有，超便利。







日本文青都愛的小清新nocogou，這次結合MOOMIN嚕嚕米家族和好朋友的可愛形象，以居家生或和戶外用品兩大主題進行設計，在康是美獨家推出16款周邊商品。有樹精化身的「睡覺好夥伴抱枕」，可以當頭枕、睡枕、靠枕、閱讀枕多功用，讓你被樹精包圍超有安全感。







樹精、小可愛當家的「杯盤組」，半立體造型一杯、一盤整組收。3件一組的陶瓷收納碗可以進微波爐、電鍋和洗碗機超便利。外出必備的「三用功能托特包」有漫花、森林兩款，防撥水、多夾層、還附贈一個零錢包，一定要先搶。





康是美「MOOMIN X nocogou春漫時光」活動資訊

活動期間：2024/2/21-4/16

活動辦法：於康是美門市以及eShop網購，消費金額滿388元，即可加購MOOMIN X nocogou春漫時光的雙聯名系列周邊商品。（消費金額滿388元即可加購，單筆發票上限6件，數量有限，售完為止）



第一波

開賣日期：2024/2/21～4/16

品項：

1、釉美麗杯盤組(綠) 加購價 349/組

2、釉漫活杯盤組(灰) 加購價 349/組

3、好滋味碗3件組 加購價 429/組

4、隨心所欲萬用架 加購價 699/個

5、睡覺好夥伴抱枕 加購價 599/個

6、大束口收納袋(森林) 加購價 399/個

7、三用功能托特包(漫花) 加購價 499/個

8、三用功能托特包(森林) 加購價 499/個

9、越喝越美隨行杯 加購價 499/個



第二波

開賣日期：2024/2/28～4/16

品項：

1、輕巧春遊漁夫帽 加購價 499/個

2、浪漫春雨自動傘 加購價 399/支

3、淘氣穿戴造型毯 加購價 799/個

4、漫步摺疊推車 加購價 1,199/個

5、春遊兩用後背包 加購價 699/個



康是美「MOOMIN X nocogou春漫時光」活動

活動期間：2024/2/7-4/16

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，全店消費不限金額，即可加價購。（數量有限，售完為止）

品項：

1、繽紛果凍萬用包 加購價199/個

2、食在好味夾鏈袋組 加購價169/盒

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