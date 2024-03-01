三重人每年春天都要chill一下！擴大舉辦的2024新北春紛節，今年確定在3/23、3/24於新北大都會公園中快閃登場，在微涼春風下，揪大家一起來場都市中最愜意流行爵士樂音樂祭。同時，更集結4大北中南人氣市集品牌，150個攤位打造全台最大市集，一邊逛市集、吃美食、聽音樂會，三重享受一次滿足。







春神到就適合外出踏青野餐，延續去年好評不斷的2024新北春紛節，主視覺請到人氣插畫IP「天天好事」合作，手繪俏皮的畫風帶給大家療癒感。同時也請到金鐘獎肯定的李信興「調皮工作室」團隊操刀，以百花盛開下的野餐帳篷為發想，由綻放的花朵、雲朵妝點的巨大夢幻舞台，將有人氣樂團、歌手表演超chill的爵士樂。







其中排灣族音樂家ABAO阿爆與爵士鋼琴家明馬丁，共同帶來混入原住民音樂的爵士，另外還有麥帕蒂樂團、AI練習生Aikka、馬念先、麥帕蒂樂團等接力表演。去年大受好評的Swing Dance也再度到現場，用最簡單的肢體搖擺舞舞蹈，好好釋放壓力、一起狂歡嗨起來。





2024新北春紛節 活動資訊

活動時間：2024年3月23~24日

活動地點：新北大都會公園 幸福水漾園區(熊猴森樂園前方)



2024新北春紛節表演名單

3月23日演出名單

麥帕蒂樂團、AI練習生Aikka、Swing Dance搖擺舞舞蹈體驗、問題總部、陳華、馬念先



3月24日演出名單

麥帕蒂樂團、Francis Tsai 法蘭、Swing Dance搖擺舞舞蹈體驗、大地之歌Sonus de Gaia、ROBERTO ZAYAS & EQUINOX.、ABAO阿爆與爵士鋼琴家明馬丁聯手



2024新北春紛節 四大知名市集

小蝸牛市集、好日市集、有趣市集、愛手創市集



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