當我們看到3月8日婦女節有買一送一優惠的時候，會不會想說為什麼會有38婦女節。其實早在18、19世紀，勞工意識抬頭、勞工們為了保障自己的權益，開始組工會、要求政府建立制度。其中也有女性勞工組成女子工會政黨，要求縮短工時、增加工資、獲得選舉權，並喊出了象徵經濟保障和生活質量的「麵包加玫瑰」的口號，而就在3/8這一天，也為訂為國際婦女節、國際勞動婦女節。







而為了慶祝38國際婦女節，台灣四大速食餐廳「麥當勞、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡」也都推出慶祝買一送一、優惠組合餐，此外還有「達美樂、必勝客、拿坡里」三大pizza業者也紛紛推出限定組合優惠、一日限定好康，就是要與大家一同慶祝這快樂的38國際婦女節。











麥當勞APP 買一送一

活動期間：即日起至3月10日

活動內容：單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅



麥當勞APP 買1送1

活動期間：即日起至3月8日

活動內容：單點麥香魚送薯餅



漢堡王 買一送一

活動期間：即日起至3月28日

活動內容：百事、七喜、激浪、橘子氣水、微糖紅茶、綠茶，六款飲料買1送1



肯德基 下午茶限時限店4折優惠

活動期間：即日起至2024年3月31日止

活動內容：輸入優惠代號「404261」一份雙色轉轉QQ球+2顆原味蛋撻+1杯無糖茉莉綠茶(小) / 優惠價69元(原價171元)

限定門市：台北台大、台北南京東三、台北東湖三、台北石牌二、內湖金龍、新莊輔大、士林文昌、新北鶯歌、宜蘭礁溪、桃園高鐵、桃園八德、新竹清大、新竹湖口、台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、台中公益、彰化花壇 、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里



肯德基 7塊雞299 限時限店優惠

活動期間：即日起至2024年3月31日止

活動內容：輸入優惠代號「40599」7塊雞(桶) /優惠價299元(原價483元)

限定門市：台北台大、內湖金龍、台北東湖三、台北南京東三、台北石牌二、新北新莊輔大、新北鶯歌、桃園八德、桃園高鐵、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中 文心三、彰化花壇、台中公益、高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里、宜蘭礁溪



摩斯漢堡APP 買33送33

活動期間：即日起至2024年3月31日止

活動內容：大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元



達美樂 大披薩188元

活動期間：即日起至3月10日止

活動內容：大披薩外帶只要188元，限定口味：超值四喜、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、皇家白醬彩蔬、青花彩蔬、夏威夷。



必勝客 必勝進球大披薩買1送1

活動期間：即日起至3月18日

活動內容：必勝進球大披薩外帶可享大披薩「買一送一」



必勝客 100吃6吋披薩

活動期間：即日起至3月10日止

活動內容：於必勝客官網輸入「13884」優惠代碼，限定6吋披薩口味五選一：夏威夷、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、哈辣墨西哥、韓式泡菜燒肉，再加330 cc可樂或1杯玉米濃湯。



拿坡里 大披薩、5塊炸雞桶 限時199元

活動期間：即日起至3月20日

活動內容：任選口味大披薩特價199元、5塊炸雞特價199元。