位於靜岡的絕景咖啡廳「雞蛋專賣店店 TAMAGOYA 烘焙咖啡廳」攜手創業百年和菓子老舖「又一庵」打造濃厚抹茶甜點，於於4月1日開始販售，只到6月30日，期間限定登場！快來絕景咖啡廳享受優雅的抹茶時光吧！

AMAGOYA 烘焙咖啡廳Ｘ和菓子店「又一庵」必吃限定抹茶甜點

TAMAGOYA 烘焙咖啡廳座落在靜岡縣東部的函南郊區的山間，鬱鬱蔥蔥。店家以「Eggs and Beautiful」為概念，販售許多與雞蛋相關的甜點、飲品，也提供來客舒適的用餐環境，期待人們可以在湛藍的天空與青山綠水的大自然相伴下，享受店家用心製作的餐點。這次嚴選了靜岡產的抹茶，並當地歷史悠久的和菓子老舖「又一庵」合作，推出一系列期間限定抹茶餐點。



▲圖片來源／株式会社村の駅



▲圖片來源／株式会社村の駅





限定商品01：巢穴鬆餅 抹茶（巣ごもりパンケーキ -抹茶-）

TAMAGOYA 烘焙咖啡廳的人氣商品「巢穴系列」，本次推出季節限定版「靜岡抹茶」風味。鬆軟的鬆餅搭配抹茶布丁與又一庵的紅豆餡，微苦的濃郁抹茶與香甜的紅豆餡的組合相得益彰，獨家滋味只在這裡才能嚐到！

▲圖片來源／株式会社村の駅





限定商品02：抹茶麻糬（お抹茶もっちっち）

自製的濃郁抹茶冰淇淋與又一庵的紅豆餡搭配上Q彈的麻糬，還可根據自己的喜好加上鮮奶油或當地商家「壽太郎橘」的果醬，增加豐富滋味。

▲圖片來源／株式会社村の駅





限定商品03：抹茶迷你聖代（お抹茶ミニパフェ）

由又一庵的紅豆餡、柑橘柳橙及抹茶冰淇淋等9種食材製成的和風聖代，層次風味，小份量的設計，恰好適合飯後享受，為一餐畫下美好的句點。

▲圖片來源／株式会社村の駅





限定商品04：自製抹茶冰淇淋（自家製抹茶アイス）

嚴選當地出產的丹那牛奶與靜岡抹茶融合，製成帶有濃郁茶香與深邃的奶香的冰涼甜點，不過甜膩，是夏日消暑的好良伴。

▲圖片來源／株式会社村の駅

限定商品05：抹茶拿鐵（抹茶ラテ ICE／HOT)

使用丹那牛奶與靜岡抹茶製成香濃拿鐵，再添加靜岡抹茶糖漿，以充分品嚐到抹茶的天然香甜。

▲圖片來源／株式会社村の駅



■店舖資訊

店舖名稱：雞蛋專賣店店 TAMAGOYA 烘焙咖啡廳（たまご専門店 TAMAGOYA ベーカリーカフェ）

地址：静岡県田方郡函南町畑374-63

營業時間：08：00～17：00／烘焙坊08：00～17：00

早餐 09：00～11：00 (10：15 LO)

午餐 11：00～17：00(15：00 LO)

Cafe 11：00～17：00(16：00 LO)

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