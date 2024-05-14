素有關東人後花園之稱的「熱海」，坐擁壯闊的自然景觀、優質溫泉等，以及富有特色的在地名產，近年更開設了許許多多兼具視覺與味覺的厲害甜點店，成為旅人們必訪的火紅名店。這次熱海的人氣起司蛋糕專賣店「熱海Milk Cheese(熱海ミルチーズ)」迎來開幕3周年！推出獨家風味聖代，好吃又好拍！

起司蛋糕專賣店「熱海Milk Cheese」歡慶3周年

由熱海知名甜點店「熱海布丁」的姊妹品牌起司蛋糕專賣店「熱海Milk Cheese」於2021年開幕，以「熱海溫泉」及「沐浴」為主題打造療癒店鋪，販售風味溫和的天然起司，以及將泡湯後常見的牛奶製成起司蛋糕甜點。







今年迎來熱海Milk Cheese開業3周年，以外皮酥內軟的招牌商品「半熟巴斯克起司蛋糕」為基礎，打造3款不同風味的「巴斯克起司蛋糕聖代」，分別為原味、莓果風味及抹茶風味。







原味的巴斯克起司聖代，由外表烘烤金黃酥脆、內餡綿密香濃的巴斯克起司蛋糕、酸奶奶油及香草冰淇淋組成的豐富聖代杯，層次豐富，每一口都讓人驚豔。







第二款為「抹茶風味的巴斯克聖代」為日西合壁的混搭滋味，以融合抹茶風味的巴斯克慕斯及紅豆提拉米蘇奶油為基底，可一次享受到巴斯克起司蛋糕的濃厚奶香及和風抹茶的微苦滋味。







最後一款為清新風味的莓果巴斯克聖代，添加了莓果果泥、酸奶奶油、香草冰淇淋及藍莓醬，酸甜滋味適合夏日享用。







此外，也別忘了超人氣的「巴斯克起司串」，半熟的巴斯克起司蛋糕表面為炙燒完美的焦糖，再配上香濃的焦糖奶油，非常適合外帶享用，搭配香草冰淇淋一起享用更美味。



地址：静岡県熱海市田原本町3-18營業時間：10：00～18：00價格：・巴斯克聖代（パフェバスク）850日幣・巴斯克聖代 抹茶（パフェバスク 抹茶）880日幣・巴斯克聖代 莓果（パフェバスク ベリー）880日幣・巴斯克起司串（バスチー串）460日幣、巴斯克起司串附香草冰淇淋（バニラアイス付き）600日幣