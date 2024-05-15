能夠遠眺甲府盆地、號稱南阿爾卑斯山「赤石山脈」的山景BBQ餐廳 IWAI TERRACE 正式於2024年4月29日在山梨縣勝沼町盛大開幕！餐廳提供的葡萄酒是由山梨縣勝沼町的「Maruki Winery」所釀製，值得品嘗！這間餐廳非常適合東京近郊的自駕遊，不僅能夠離開都市的喧囂，還能在日本的大自然中享受美食。

IWAI TERRACE

IWAI TERRACE位在Maruki Winery內。Maruki Winery是一座複合式設施，由Maruki葡萄酒股份有限公司經營，同時也是「現存日本最古老的酒莊」。酒莊精選原料，專門釀製葡萄酒。除了酒莊以外，設施內還有IWAI GELATO，遊客可以享受開心果、日向夏柑橘等8種口味的冰淇淋。最後，設施內也有附設釀酒廠 IWAI BREWERY，釀酒廠出品的啤酒「IWAI Lager」非常值得一品，口感濃郁，並且散發著濃厚的啤酒花香。







BBQ

遊客可以享受到各種風味的燒烤，包括用啤酒和香菜醃製的牛肉，以及用磨碎的蘋果和生薑醃製的蘋果薑豬肉等。還可以訂購墨西哥捲餅，除此之外，餐廳也提供新鮮的海鮮和蔬菜。 澳洲產羊肉一份1,980日圓，含稅，訂購需從2人份起；墨西哥餅套餐為716日圓，含稅，套餐包含2片墨西哥捲餅和莎莎醬，每增加一片墨西哥捲餅需加110日圓，含稅。







和牛咖哩飯

IWAI TERRACE的自家製和牛咖哩特地選用Maruki Winery的紅酒，醃製牛肉，再加入香料和波特酒燉煮，打造柔和的甜味和辛辣味，非常容易上癮。一份1,980日圓，含稅。







漢堡排、啤酒

多汁的漢堡排非常適合搭配IWAI Lager啤酒。IWAI Lager啤酒半品脫 880日圓，含稅，IWAI 漢堡一份則是1,760日圓，含稅。







法式吐司

超人氣法式吐司也不容錯過，蓬鬆口感保證讓你上癮，草莓奶油法式吐司的售價為1,925日圓，含稅。







■餐廳資訊

地址：山梨縣甲州市勝沼町下岩崎2488番地 2樓

交通方式：東京車站自駕約1小時30分鐘

營業時間：

平日11：00〜18：00；周末、國定假日 10：00〜18：00

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