訪日本最不該錯過的就是各大精品品牌開設的主題餐廳和咖啡廳！日本關西國際機場的Cafe DIOR by Anne-Sophie Pic 咖啡廳，絕對是每次回國前要朝聖一下的人氣咖啡廳。

關西國際機場DIOR CAFE

本次的咖啡廳甜點造型來自設計師克里斯汀迪奧的經典作品，包含玫瑰花卉、金絲織紋、雙葉格紋以及豹紋等圖案，迪奧所重視的高級訂製鈕扣這種工藝也融入了造型設計之中。底下將介紹咖啡廳內提供的餐點。







關西國際機場DIOR CAFE：La Rose

DIOR的創辦人克里斯汀迪奧視花朵為靈感來源。Anne-Sophie Pic 在玫瑰的主題上，特地點綴著迪奧的幸運象徵「蜂」。價格為4,000日圓。







關西國際機場DIOR CAFE：Le Granville

這款甜點以迪奧故居「羅盤宅邸」為名，造型則以迪奧品牌經典的「天使花」（Toile de Jouy）為主。原料使用諾曼第鮮奶油、蘋果蜜餞、蘋果泥和蕎麥茶，味道簡單卻富有餘韻。價格為3,000日圓。







關西國際機場DIOR CAFE：L’ovale

L’ovale這款甜點散發著茉莉花香，慕斯除了以茉莉花製作，更搭配了香草、生薑冰淇淋、歐洲梨，除此之外，也有杏仁脆餅，增添蛋糕所沒有的酥脆口感。千鳥格紋象徵著，在晴朗的天氣中，迪奧從羅盤宅邸遠眺的群島景致。價格為3,500日圓。







關西國際機場DIOR CAFE：Le Bouton

Le Bouton 散發著芒果的甜美香氣，再搭配肉桂和莓果的香料，和巧克力塔相映成趣。整體造型來自迪奧的高級訂製鈕扣，鈕扣上方標誌性豹紋和千鳥格紋也是不容錯過的巧思。價格為3,000日圓。







關西國際機場 、DIOR CAFE：Le Lady

Le Lady 整體造型的靈感來自經典提袋和千鳥紋。圓形的巧克力蛋糕小巧可愛，原料包含榛果、香草、丁香、紅茶和胡椒等香料，打造出類似「皮革」的香氣，經過輕微烤過的口感更凸顯了木質調的獨特風味。價格為3,000日圓。



關西國際機場DIOR CAFE：La Rose des Vents

La Rose des Vents 以迪奧品牌的幸運星標為造型，同時有包含夏季和冬季2種版本。夏季版本以杏和桃為主要食材，而冬季版本則以歐洲梨、藏紅花、香草和橙花為原料。價格為3,500日圓。







■咖啡廳資訊

咖啡廳名稱：Cafe DIOR by Anne-Sophie Pic

地址：大阪府泉佐野市泉南郡田尻町泉州機場中1號

交通方式：關西國際機場第1航廈2樓 / 安全檢查後（國際線出境區）