旅行至廣島，除了賞識世界遺產的壯麗景觀，選擇當地特色的伴手禮與摯愛分享也是不可錯過的經驗。廣島的伴手禮深受遊客喜愛，其中包括了結合當地歷史與文化的美食，這些伴手禮不僅味道絕佳，更是送禮自用兩相宜的精緻選擇。透過這些具有創新設計的美食，遊客可以深入體驗廣島的地方風情及其文化底蘊。







廣島最具代表性的伴手禮 「生紅葉饅頭」歷時十年研發 創新口感 細膩綿密

說到廣島伴手禮，非紅葉饅頭莫屬。由知名老店錦堂推出的「生紅葉饅頭」，歷時十年匠心研發，獲得廣島縣的「廣島品牌」認證。這款饅頭的外皮使用了廣島縣產的米粉，質地細膩柔軟，入口即化。內餡選用北海道產紅豆，有綿密中帶顆粒感的紅豆粒餡和加入柚子的紅豆泥口味，抹茶餡則選自京都的上等宇治抹茶。Q彈外皮搭配豐富內餡，每一口都充滿驚喜。獨立包裝方便攜帶，最適合與同事、朋友分享。





結合藝術與美味的伴手禮 「USHIO CHOCOLATL」六角形巧克力 讓女孩們無法抗拒

送給女性友人、最具品味的伴手禮選擇！位於尾道市南部向島上的巧克力工廠「USHIO CHOCOLATL」，以六角形造型和色彩鮮明的彩繪包裝吸引了眾多目光。該品牌致力於通過每一片巧克力傳達與世界的聯結，親訪可可豆產地，與當地可可農交流，僅用砂糖簡單調配，製作出有故事的巧克力。六角形設計象徵平衡與和諧，包裝則與各領域藝術家跨界合作，多樣巧思與細膩設計，展現不同風格的巧克力魅力。





懷舊童玩化身日式經典和菓子 NAGAO「劍玉最中」 童趣造型、口味豐富

廿日市不僅是世界遺產嚴島神社的所在地，也是傳統童玩劍玉的發源地。創業超過一世紀的甜點老舖「和洋菓子NAGAO」，將經典和菓子「最中」製作成劍玉的模樣，並用廿日市的市木櫻花點綴，造型充滿童趣。內餡有小倉紅豆、濃郁抺茶、清爽柚子及香甜焦糖牛奶等多種口味，還有草莓牛奶、栗子蘭姆酒等期間限定口味，別具巧思的可愛搭配，是帶來視覺與味覺雙重享受的伴手禮選擇。





和洋共融的創新組合 廣島世羅町大手門的「誠心誠意 風呂敷禮盒」 口感絕妙

世羅町的甜點店「大手門」推出的「誠心誠意 風呂敷禮盒」是一款樸實有料的伴手禮。使用具日本文化特色、可重複利用的風呂敷包巾，減少過度包裝。包巾下包裹著綜合了長崎蛋糕、貓舌餅乾及覆盆子果醬於一體的蛋糕，採用濃郁滑嫩的碘雞蛋，以及果肉含量高達40%的高級果醬製作，搭配200度高溫烤製的貓舌餅，展現職人真功夫。此款綜合了蛋糕、餅乾與果醬的甜點，是日式與歐式甜點的創新組合，由脆到濕潤鬆軟，層次多變的豐富口感，讓人回味無窮。





吳市必買昭和古早味伴手禮 「哈密瓜麵包本店」 傳承三代 最純粹的好味道

位於吳市的「哈密瓜麵包本店」，創立於昭和11年，傳承三代製法，堅持每天手工現做，成為吳市象徵之一。橄欖球型的哈密瓜麵包，滿滿自製奶油內餡，扎實飽滿，是每個來訪吳市的遊客必嚐的美食。此外，以吳市官方吉祥物“吳氏”圖案為外包裝的夾心餐包，份量十足，亦贏得眾多國內外旅客的喜愛。本店店鋪外觀是粉嫩的蒂芬妮綠，引人注目，買完伴手禮也別忘了在這個熱門景點拍照打卡。



老饕級的三原市伴手禮 「Yassa饅頭」皮薄餡多 「章魚酒底料」讓清酒華麗升級

三原市每年8月舉行的Yassa節，年年吸引超過40萬人參與。「Yassa饅頭本舖」因對三原市的歷史和文化的致敬，特別製作出「Yassa饅頭」，焦糖色表皮香Q薄嫩，紅豆內餡豐厚，成為三原市的代表性名物。此外，三原市盛產章魚，創業40年的章魚料理專賣店「食事處 蔵」，推出的「章魚酒底料」，瓶身以捕抓章魚的陶罐為設計，放入煙燻過的章魚乾，只需倒入溫清酒，章魚鮮甜海味與清酒米香隨即完美融合，將任何清酒升級為深邃豐饒的風味，深受老饕喜愛，送禮自用兩相宜。









USHIO CHOCOLATL 尾道店

地點：廣島縣尾道市向島町立花2200

營業時間：11:00~16:00 (l.o.15:30)

公休日：每週二‧三

交通方式：JR尾道站搭乘渡船至向島，再轉搭計程車約10分鐘可達

官網 (日文)：https://ushiochocolatl.com/

和洋菓子NAGAO

地點：廣島縣廿日市市廿日市1丁目5-1 (廿日市劍玉商店街)

營業時間：8:00~19:00

交通方式：JR廿日市站南口徒步4分鐘可達

官網 (日文)：https://www.facebook.com/wayougashinagao

和菓子處 大手門

地點：廣島縣世羅郡世羅町大字小世良577

營業時間：8:00~18:00 (元日9:00~17:00)

官網 (日文)：https://ootemon.jp/

錦堂 生紅葉饅頭

地點：廣島縣廣島市東區光町1丁目13-23

營業時間：9:00~18:00

交通方式：JR廣島站新幹線出口徒步4分鐘可達

官網 (日文)：https://www.nisikido.co.jp/

哈密瓜麵包本店

地點：廣島縣吳市本通7-14-1

營業時間：6:30~17:00 (售完為止，週日公休)

交通方式：JR吳站至「吳站前」轉乘廣電巴士，至「本通七丁目」站下車後徒步2分鐘可達

官網 (日文)：https://kuremelon.com/

Yassa饅頭本舖

地點：廣島縣三原市本町3丁目15-7

營業時間：8:00~19:30、週三/週日/國定假日8:00~19:00

公休日：1月1日

交通方式：JR三原站徒步10分鐘可達

官網 (日文)：http://www.yassamanjyuu.com/index.html

食事處 蔵

地點：廣島縣三原市港町1-4-14

營業時間：11:30∼13:30 (l.o.13:00)、18:00~22:00 (l.o.21:00)

交通方式：JR三原站徒步3分鐘可達

官網 (日文)：https://kura-mihara.com/