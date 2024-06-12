位於廣島市中區並木通的質感咖啡廳「Tabi Labo CAFE」以廣島為中心，嚴選當地食材打造出各式各樣兼顧外觀與美味的療癒餐點，讓人忍不住相機先吃！

複合式咖啡廳「Tabi Labo CAFE」獨家餐點必吃

去年甫登場的複合式咖啡廳「Tabi Labo CAFE」，從店鋪外觀到室內裝潢都別具巧思，店門口設計簡約，以綠色植栽妝點，給人清新舒適的感受。走進室內同樣感受到大自然的生機盎然，內部採混泥土風格，而牆面、天花板則掛上了不同的植物盆栽，並使用廣島特產的牡蠣殼妝點牆面，營造舒適的自然風格用餐環境。此外店內設有一幅以廣島縣和山口縣為中心的大型觀光指南地圖，在享用美食的同時，也能探索下一個旅行目的地。







不僅空間裝潢獨樹一幟，引人注目，店內的餐點也同樣深具魅力，擄獲吃貨們的心。最受歡迎的招牌甜點為「布丁聖代」，將整個里山布丁放在聖代上，再搭配當季豐富水果。





里山布丁是以佐古谷牧場的鮮奶油、牛奶及廣島縣產的雞蛋和甜菜糖製成，無添加其他加工物，每一口都能嚐得到食材本身的美味。





除了原味布丁外，「里山布丁抹茶」也是不容錯過的！嚴選靜岡出產的抹茶，搭配佐古谷牧場的牛奶製成抹茶布丁，上面鋪上甜度適中的綿密紅豆及三色糰子，打造多層次的美味。





午餐的話，一定要試試看使用廣島縣及周邊地區食材製成的健康「里山午餐」，為三菜一湯的豐富配置。配菜及湯品嚴選每周時令食材製作，而餐點最大的亮點「飯糰」使用了廣島縣的特A級米製成，配上不同的餡料，不管是熱騰騰地享用，或是放涼再吃同樣美味！



享用完正餐也可以再來一杯冰涼飲品畫下完美句點。喜歡氣泡感飲品的旅人，可以試試自製的草莓奶油蘇打及使用蝶豆花製作的花朵奶油蘇打，皆不使用色素，使用天然食材調色。隨著夏季的到來，也可來上一杯柑橘冰沙，消消暑氣！地址：広島市中区三川町5-7-1F營業時間：11：30〜18：00公休日：無