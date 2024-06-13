日本的古早味伴手禮總是有著其他國家無法模仿的風情，比如精緻的金平糖。這次要介紹的伴手禮「Yuutama」誕生於四國的德島，由茜庵所開發。乍看之下只是一般的透明糖，但和日本當地的文化有著密不可分的關聯。如果你正打算要來一趟四國之旅，千萬不要錯過只能在德島買到的「夏季寶石」。

茜庵：Yuutama

Yuutama 是茜庵最暢銷的品項，口味都來自四國當地盛產的水果，包含柚子、山桃、梅子、酢橘和柚柑。柚子來自布滿濃霧的北川村，酢橘則來自有機栽培農園，梅子則來自美鄉，桃子則來自阿波山。最後，柚柑產量稀少，更被譽為夢幻水果。







茜庵：傳統工法

Yuutama 充滿彈性、彷彿能在唇舌間彈跳的口感源自傳統的和菓子技法「錦玉」。茜庵嚴選5種柑橘，與植物性寒天結合，打造出充滿彈力的嚼勁和寶石般的質感。值得注意的是，透明的寶石糖、琥珀糖最近很紅，但茜庵的Yuuttama糖已經有超過40年左右的歷史，具有悠久的傳統，也經過了時間的考驗，始終都非常有人氣。在2018年，更被日本觀光廳選為能夠代表日本的「究極土產」，同時也刊載在老牌出版社「新潮社」的封面上。







茜庵：包裝

Yuutama 的包裝則取材自日本的傳統節慶「五節句」，分別是正月、女兒節、男兒節、七夕和重陽。所以顏色才使用了黃色、粉紅色、綠色、白色和紫色。2024年，茜庵更開發出了限定口味「葡萄柚」，口感清爽，口味微苦，令人忍不住上癮。





■商品資訊

商品名稱：Yuutama

內容量：5入、7入（包含夏季限定口味）、18入（包含夏季限定口味）、28入（包含夏季限定口味）

價格：765日圓、1,188日圓、2,484日圓、3,564日圓

官方網站





Yuutama 都是個別包裝，所以很適合拿來分送給親朋好友。除了官方網站以外，茜庵的實體店鋪也有販售。







■商店資訊

地址：徳島縣徳島市徳島町3丁目44

交通方式：JR徳島站徒步8分鐘

營業時間：09：00～18：00