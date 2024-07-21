炎炎夏日最適合到清涼消暑的景點出遊，秋田縣的鳥海山、元瀧伏流水、中島台獅子鼻濕原、法體瀑布等景點，不僅風光明媚，景色宜人，更是夏日避暑的好地方。夏日的秋田縣還有多項熱鬧的活動，如大曲煙火大會、田澤湖馬拉松等以及季節限定的稻田藝術。今年夏天，秋田縣歡迎大家一同出遊同樂。





鳥海山橫跨於秋田縣與山形縣之間，是日本東北第二高峰，山姿優雅，有出羽富士的美稱。由於鳥海山是獨立山峰，從山頂眺望的景色非常遼闊美麗。夏季時，這裡可以看到許多罕見的高山植物，吸引了許多遊客前來探訪。對於喜歡登山健行的朋友來說，鳥海山絕對是不容錯過的避暑勝地，讓人流連忘返。





位於鳥海國定公園內的元瀧伏流水，是鳥海山的雪融化成水和雨水經過多年歲月湧出的清泉。一天的流出水量約有5萬噸，一年四季都不會乾枯。綠色苔蘚和白色水花飛濺的景致美不勝收，清涼冰冷的伏流水更是炎熱夏季絶佳的避暑勝地。這裡不僅是日本當地遊客喜愛的景點，還吸引了許多海外遊客前來觀賞，成為國際知名的避暑景點之一。





中島台獅子鼻濕原佔地約26公頃，是一片神秘的濕原湧水群，被指定為國家天然記念物。這裡擁有廣大的山毛櫸林，其中有一棵巨大的山毛櫸「AGARIKO大王」，樹齡約有300年，是日本森之巨人百選之一。這裡還有世界上罕見的苔癬大量群生，青綠色毛茸茸可愛的「鳥海綠球藻」，更是只有在這裡才能觀賞的到。中島台獅子鼻濕原的空氣純淨清新，是進行森林浴的最佳去處。





法體瀑布位於鳥海國定公園內，由鳥海山豐富的融雪水和泉水匯集而成，壯觀的三層瀑布景色令人驚嘆。法體瀑布也入選為日本名瀑百選之一，從瀑布上游的玉田溪谷可以看到歐穴等精彩景色。這條道路整備完善，是一條可以好好享受大自然美景的健行路線。法體瀑布的壯觀景象和清涼水氣，讓人感受到自然的偉大與美麗，是夏日避暑的好去處。





秋田內陸線的稻田藝術是初夏到初秋的風物詩，今年在6月下旬登場。稻田藝術專為從車窗觀賞設計，秋田內陸線沿線上有五個地方設有稻田藝術，每年都有不同的主題。冬季祭典上的檜木內紙風船與可愛秋田犬的搭配，伊勢堂岱遺跡相關設計等，都是只有在這裡才能觀賞到的稻田藝術。這些獨特的藝術作品讓人感受到農田的創意與美感，是夏季不可錯過的視覺盛宴。



探索秋田縣清涼避暑景點和夏季活動

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