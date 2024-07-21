炎炎夏日最適合到清涼消暑的景點出遊，秋田縣的鳥海山、元瀧伏流水、中島台獅子鼻濕原、法體瀑布等景點，不僅風光明媚，景色宜人，更是夏日避暑的好地方。夏日的秋田縣還有多項熱鬧的活動，如大曲煙火大會、田澤湖馬拉松等以及季節限定的稻田藝術。今年夏天，秋田縣歡迎大家一同出遊同樂。
鳥海山橫跨於秋田縣與山形縣之間，是日本東北第二高峰，山姿優雅，有出羽富士的美稱。由於鳥海山是獨立山峰，從山頂眺望的景色非常遼闊美麗。夏季時，這裡可以看到許多罕見的高山植物，吸引了許多遊客前來探訪。對於喜歡登山健行的朋友來說，鳥海山絕對是不容錯過的避暑勝地，讓人流連忘返。
位於鳥海國定公園內的元瀧伏流水，是鳥海山的雪融化成水和雨水經過多年歲月湧出的清泉。一天的流出水量約有5萬噸，一年四季都不會乾枯。綠色苔蘚和白色水花飛濺的景致美不勝收，清涼冰冷的伏流水更是炎熱夏季絶佳的避暑勝地。這裡不僅是日本當地遊客喜愛的景點，還吸引了許多海外遊客前來觀賞，成為國際知名的避暑景點之一。
中島台獅子鼻濕原佔地約26公頃，是一片神秘的濕原湧水群，被指定為國家天然記念物。這裡擁有廣大的山毛櫸林，其中有一棵巨大的山毛櫸「AGARIKO大王」，樹齡約有300年，是日本森之巨人百選之一。這裡還有世界上罕見的苔癬大量群生，青綠色毛茸茸可愛的「鳥海綠球藻」，更是只有在這裡才能觀賞的到。中島台獅子鼻濕原的空氣純淨清新，是進行森林浴的最佳去處。
法體瀑布位於鳥海國定公園內，由鳥海山豐富的融雪水和泉水匯集而成，壯觀的三層瀑布景色令人驚嘆。法體瀑布也入選為日本名瀑百選之一，從瀑布上游的玉田溪谷可以看到歐穴等精彩景色。這條道路整備完善，是一條可以好好享受大自然美景的健行路線。法體瀑布的壯觀景象和清涼水氣，讓人感受到自然的偉大與美麗，是夏日避暑的好去處。
秋田內陸線的稻田藝術是初夏到初秋的風物詩，今年在6月下旬登場。稻田藝術專為從車窗觀賞設計，秋田內陸線沿線上有五個地方設有稻田藝術，每年都有不同的主題。冬季祭典上的檜木內紙風船與可愛秋田犬的搭配，伊勢堂岱遺跡相關設計等，都是只有在這裡才能觀賞到的稻田藝術。這些獨特的藝術作品讓人感受到農田的創意與美感，是夏季不可錯過的視覺盛宴。
夏季絶對不能錯過的精彩活動還有大曲煙火大會。大曲煙火是日本國內最具權威性的煙火競技大會，已有100年以上的歷史。從日本全國選拔出來的一流煙火師傅互相較勁，優勝者將獲頒內閣總理大臣賞，每年都吸引不少國內外觀光客前往觀賞。今年的大曲煙火大會將於8月31日舉行，絢爛的煙火將照亮秋田的夏夜。
田澤湖馬拉松於1986年開始舉辦，是秋田縣內第一個全馬馬拉松大賽。賽事以繞著田澤湖周邊的秘境道路進行而聞名，在全國的全馬馬拉松大賽中，算是較早舉辦的，因此受到許多人的喜愛。近年來，國內外參加人數多達3000人。今年的田澤湖馬拉松將於9月15日舉行，目前已開始接受報名，有興趣的朋友可以前往參加，享受挑戰自我的樂趣。
此外，男鹿BLUEBERRY GARDEN提供藍莓採摘體驗，讓遊客可以親手摘下新鮮的藍莓，並在附設的咖啡廳內品嚐到使用自家栽培藍莓製作的餐點與甜點。今年7月中到8月，正是摘藍莓的好時機，30種、1250棵的藍莓樹等著遊客來體驗。這裡的藍莓不僅鮮美，還充滿了夏日的清新氣息，是親子同遊的好去處。
推薦閱讀：歷時約2年半，大阪市立美術館預計將在2025年3月1日翻新再開，特別展同步登場，嶄新展示區、露天空間，讓人耳目一新。
探索秋田縣清涼避暑景點和夏季活動
STAY AKITA官網：https://stayakita.com/zh-tw/
秋田趴趴走FB：https://www.facebook.com/akitafan