台北平價版鼎泰豐全攻略！近期鼎泰豐宣布調漲後，原本一籠250元的小龍包漲到280元，招牌排骨蛋炒飯也漲到310元，讓不少死忠粉、老饕傷不起荷包，窩客島這次幫你找出網路上盛傳的「台北9間平價版鼎泰豐」，包括鼎泰豐師傅出來開店、味道堪比鼎泰豐的巷弄排隊小籠包等，讓你平時想吃鼎泰豐小籠包、蛋炒飯，不用再擔心荷包大失血。





平時想吃鼎泰豐，又覺得太貴的話，不妨到有著平價版鼎泰豐之稱的「丰清揚小吃店」，是元鼎泰豐師傅開的店，招牌排骨蛋炒飯吃起來跟本與鼎泰豐沒有差別，而且一份150元就能吃到，相當於半價的鼎泰豐；另外「鴻鼎小籠包蒸餃館」、「北大行小籠包」等在地人激推的排隊美食，顆顆內餡飽滿的小籠湯包，一咬下去瞬間爆汁，超過癮巷弄美食吃起來。





北投平價版鼎泰豐排骨蛋炒飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 丰清揚小吃店 說：

香蔥蛋炒飯真的就有夠強的，幾乎跟鼎泰豐一樣的炒飯，雖然味道沒有很重，但蛋香跟蔥味整個有炒出來，而且粒粒分明又很乾爽不油膩<全文介紹>



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#丰清揚小吃店

地址：台北市北投區中和街355號

電話：02-2896-6922







現點現做爆漿小籠包

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 初點良食 說：

菜單提供手工小籠湯包、魚子雞燒賣、初點蘿蔔糕、爆漿小餡餅等港式點心，最吸引我的就是兩位師傅大有來頭，曾和鼎泰豐元老拜師學藝多年，還有來自知名飯店等五星級的工作經驗<全文介紹>



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#初點良食

地址：台北市中山區龍江路394巷2號1樓







堪比鼎泰豐的90元爆汁小籠湯包

部落客 造訪 福鼎湯包店 說：

福鼎湯包店的小籠包味道似乎真有鼎泰豐的水準！千萬別傻傻的一口吞，你會被裡面的爆滿湯汁燙到，先咬開一口小口讓蒸汽透出來，再慢慢吸裡面的湯汁，單吃就相當夠味<全文介紹>



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#福鼎湯包店

地址：台北市文山區興隆路三段112巷2弄13號

電話：02-2931-7338







巷弄人氣必吃110元小籠包

部落客 貝ㄦ貪食怪 造訪 鴻鼎小籠包蒸餃館 說：

每次都會看到有一個小攤位大排長龍，紅亮亮的招牌寫著小籠包，沒想到店裡就真的只賣3樣餐點：小籠包、蒸餃、綜合湯，只賣3樣依然永遠都是人<全文介紹>



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#鴻鼎小籠包蒸餃館

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷49號全家對面鐵皮屋

電話：0909-731-811







信義小籠包名店排隊也要吃

部落客 靜香EAT 造訪 北大行小籠包 說：

北大行的小籠包一籠有10顆，皮薄多汁，咬開湯汁立刻流出來，摺痕處不會太乾口感還不錯，重點是不會太油，吃完沒有胃食道逆流這點很值得稱讚<全文介紹>



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#北大行小籠包

地址：台北市信義區光復南路427號

電話：02-2729-9370







中正紀念堂巷弄排隊湯包

部落客 柴貓趴趴走 造訪 鼎元豆漿 說：

飽滿的肉汁卻不輸名店，有時不小心讓肉汁流出，我們都會呼喊著可惜，然後趕快將手上的小籠包一口吃下，剛上桌不用10分鐘就光速消失的美味，想吃小籠包不一定要跑百貨公司，巷弄內的老店也有不錯的水準~~~<全文介紹>



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#鼎元豆漿

地址：台北市中正區金華街30-1號

電話：02-2351-8527







夜市平民版鼎泰豐

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 大橋頭延三夜市蒸餃 說：

內餡鹹度調味剛剛好，料多又紮實，每一口都可以吃到滿滿鮮美的湯汁，即使不沾醬也很夠味，完全沒有油膩感！不過你一定要配上他們家的辣椒和薑絲一起吃，這裡的辣椒醬是店家自己煮的，吃起來又香又辣非常過癮！<全文介紹>



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#大橋頭延三夜市蒸餃

地址：台北市大同區延平北路三段37-39號號騎樓

電話：0925-810-228







鼎泰豐師傅開的平價版鼎泰豐

部落客 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 造訪 餓菱居 說：

不愧是之前在鼎泰豐待過的男人，味道跟鼎泰豐的相提並論，超級好吃! 炸排骨醃製入味，搭配炒飯一起吃，一口接一口停不下來，吃完還想再吃。最讓人驚訝的是最後，空盤的時候! 空盤不油，完全不油! 這點真的很厲害! <全文介紹>



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#餓菱居

地址：台北市大安區四維路170巷26號

電話：02-2706-8599







中正紀念堂平價版鼎泰豐

部落客 Wing Tsay 造訪 黃龍莊 說：

蘇式小湯包一籠有18顆，另外附上一碗蛋絲清湯，服務人員說可把湯包加在湯裡一同入口。蘇式小湯包一顆size真的很迷你，一口一個，放入湯中吃口感還蠻特別的。<全文介紹>



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#黃龍莊

地址：台北市中正區牯嶺街43號

電話：02-2322-4295



