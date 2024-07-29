美食控們有福啦！北海道超人氣伴手禮品牌「札幌農學校」終於要在新千歲機場開設全新門市「札幌農學校 新千歲機場工場店」啦！最讓人興奮的是，這間店不只是賣餅乾這麼簡單，居然還有個超狂的「現烤甜點工坊」！沒錯，以後你在機場等飛機時，就能看著師傅現場製作美味甜點，吃到最新鮮、最美味的「現烤系列」啦！

札幌農學校 北海道新千歲機場店







札幌農學校 北海道新千歲機場店：現烤酪農起司蛋糕

先來介紹一下這次的明星商品吧！首推「現烤酪農起司蛋糕」，特色就是濕潤蓬鬆的口感和雞蛋起司的溫和香氣。想像一下，精心挑選的北海道放牧牛奶、奶油起司和雞蛋，在你眼前慢烤成蛋糕，那撲鼻的香味和細緻的口感，絕對讓你一吃就愛上！價格為1,380日圓，含稅。保存期限為3天，需冷藏。







札幌農學校 北海道新千歲機場店：現烤北海道蘋果派

接下來是「現烤北海道蘋果派」，酥到不行的派皮包裹著大塊北海道蘋果，再搭配滿滿自製卡士達醬，光是想像就覺得幸福感爆表！最厲害的是，這款蘋果派採用了「二次烘烤」的製程，就是為了讓口感酥脆到極致。相信我，這絕對會是你吃過最奢華的蘋果派！價格為1個480日圓、4個裝1,920日圓，含稅。保存期限為2天，需冷藏。







札幌農學校 北海道新千歲機場店：現烤北海道牛奶餅乾

當然，身為「札幌農學校」忠實粉絲的你，一定也很好奇「現烤北海道牛奶餅乾」吧？沒錯，就是那個讓你一吃就停不下來的超人氣餅乾！想像一下，現烤出爐的餅乾瀰漫著浪漫的奶油香，那酥脆滑順的口感，絕對讓你感動到想哭。而且因為是現烤的，餅乾口感會比較細緻易碎，但換來的就是無敵滑順的口感，這絕對是餅乾控的終極夢想啊！價格為1袋8片裝600日圓，含稅。保存期限為5天，可常溫保存。







札幌農學校 北海道新千歲機場店：酪農牛奶霜淇淋

接著絕對不能錯過「酪農牛奶霜淇淋」！你沒看錯，連霜淇淋都是嚴選「札幌農學校」自家牧場的放牧牛奶製成的。新鮮生乳加上獨家製法，口感清爽不膩口，配上現烤的牛奶餅乾和蛋糕餅乾甜筒，絕對是人間美味啊！價格為486日圓，含稅。







札幌農學校 北海道新千歲機場店：北海道牛奶餅乾

最後當然要提到「札幌農學校」的鎮店之寶：「北海道牛奶餅乾」！20年來風靡北海道，大家最愛的伴手禮，現在終於有現烤版本啦！想像一下，嚴選北海道小麥、奶油和牛奶，悉心調配出完美比例，再慢火烘烤成餅乾。一口咬下，濃郁的牛奶風味在口中化開，奶油香氣撲鼻而來，酥脆滑順的口感讓你欲罷不能！這款餅乾絕對是零食界的LV，怎麼吃都不會膩！價格為3片裝180日圓、12片裝650日圓、24片裝1,300日圓、48片裝2,600日圓，含稅。保存期限為70天，可常溫保存。



札幌農學校 新千歲機場工場店

地點：新千歲機場 國內線航廈 2樓

營業時間：09：00～20：00

休息日：無

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