熱海打卡名店再出新品！乳酪蛋糕專賣店「熱海Milk Cheese」推出夏季限定菜單，3款使用大量水果製成的夏季乳酪飲品，以及層次豐富的芒果熱海乳酪蛋糕等4種新品，於2024年7月20日開始發售。

熱海Milk Cheese夏季新品消暑登場

2021 年開幕的「熱海Milk Cheese」是當地超人氣打卡名店「熱海布丁」的姐妹店，以 「熱海溫泉 」及 「沐浴 」為主題，推出各式各樣以天然、口感溫和的乳酪及牛奶製成的創意乳酪蛋糕。不僅糕點風味絕佳，店內的裝潢設計也別出心裁，吸引大批旅人前來朝聖打卡。





隨著炎熱的夏季來到，「熱海Milk Cheese」推出4款超消暑的夏季限定商品，於2024年7月20日開始販售！這次不只有乳酪蛋糕，還有超級夢幻的乳酪飲料，根本就是要讓我們的味蕾升天啊！







熱帶芒果口味（夏のチーズドリンク トロピカルマンゴー）680日幣

這款飲料簡直是要把整個熱帶雨林塞進你嘴裡！滿滿的芒果果肉，還加了夏蜜柑增加清爽感，是酷暑必喝的消暑聖品！







水蜜桃口味（夏のチーズドリンク ピーチ）680日幣

乳酪配水蜜桃？這組合聽起來很奇怪，但喝起來卻讓人超級驚艷！多汁的香甜水蜜桃配上風味濃厚的乳酪相得益彰，根本就是夏天的完美飲品的代表！







莓果口味（夏のチーズドリンク ベリー）680日幣

這款是經典中的經典！滿滿的藍莓果肉，配上微酸的乳酪飲料，簡直就是要讓你的味蕾跳舞！







熱海乳酪蛋糕 芒果口味（熱海チーズケーキ マンゴー）470日幣

「熱海Milk Cheese」的招牌乳酪蛋糕融合夏日代表風味！第一層是用法國奶油起司製成的濃郁柔滑的巴斯克起司蛋糕；第二層是添加了酸味的國產酸奶油和檸檬的清爽淡雅的奶油。 第三層則是以北海道純鮮奶油及乳酪製成的濃郁稀有乳酪蛋糕。現在再添入香氣迷人的芒果，芒果的甜美多汁配上乳酪蛋糕的濃郁滑順，絕對會讓你一口接一口停不下來！



熱海Milk Cheese（ 熱海ミルチーズ）

地址： 静岡県熱海市田原本町3番18号

營業時間：10：00～18：00

公休日：不定

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