開幕短短9個月就賣出4萬份抹茶可麗餅的超狂戰績的日本超夯抹茶甜點專賣店「熱海SATORU本店」要讓抹茶控暴動啦！嚴選最高級抹茶「SATORI【風】」，打造一系列頂級新品，光是看照片就讓人要流口水了，10月12日奢華亮相！

抹茶甜點專賣店「熱海SATORI本店」濃厚系新品登場

「熱海SATORI本店」可不是普通的甜點店！特別與擁有110年歷史的老字號「丸七製茶」合作，為了讓抹茶控們能夠品嚐到最純正的抹茶風味，特別調製出專屬的靜岡抹茶「悟理」。這款抹茶從焙煎時間、溫度到產地都超講究，而且店內使用的「濃茶」是一般抹茶量的兩倍，味道非常香醇！





而這次推出的「SATORI【風】」更是頂級中的頂級！茶園採用減農藥、有機肥料栽培，茶葉還要特別用兩層遮光布保護，一般抹茶只用一層！而且焙煎溫度比一般抹茶更低，時間更短，才能鎖住最鮮豔的色澤和香氣，苦味也相對溫和！







必吃01：頂級濃茶可麗餅（お濃茶クレープ プレミアム）

店內人氣王「濃茶可麗餅」的升級版，麵皮和內餡都用了雙倍的頂級抹茶「風」，加上特製抹茶醬和抹茶巧克力，一口咬下去簡直是抹茶控的天堂啊！







必吃02：頂級大熱海酥脆可麗餅（大熱海ぱりぱりクレープ プレミアム）

酥酥脆脆的外皮灑上雙倍「風」抹茶粉，搭配特製抹茶醬和香脆堅果，光是想像就讓人口水直流！







必吃03：超頂級大熱海酥脆可麗餅（大熱海ぱりぱりクレープ 超プレミアム）

還想要更奢華的話，「超頂級大熱海酥脆可麗餅」絕對是你的首選！在原本的配料上再加入雙倍抹茶霜淇淋及香濃生巧克力，這樣組合真是太邪惡了！







必吃04：頂級濃茶栗子霜淇淋（お濃茶モンブランソフト プレミアム）

壓軸登場的「頂級濃茶栗子霜淇淋」！使用雙倍「風」抹茶製成的霜淇淋，濃郁到讓人會不自覺發出讚嘆，還搭配手工抹茶鬆餅甜筒，每一口都是幸福的味道！



熱海SATORI本店（熱海さとり本店）

熱愛抹茶的你趕快將濃厚系抹茶甜點專賣店「熱海SATORI本店」加入口袋名單！下回到熱海別忘了來朝聖一波！

地址：静岡県熱海市銀座町10-16

營業時間：10：00～18:00

公休日：不定

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