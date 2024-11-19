去日本玩又有新選擇了！由雄獅旅遊、日本良品計畫及台灣無印良品三方攜手合作，首次推出第一支以永續概念為發想的深度旅遊行程，以無印良品特有的日系質感美學，不僅入住MUJI飯店、在MUJI休息站的咖啡廳中用餐，更有手作坊等體驗，帶領大家到訪千葉縣來趟遠離塵囂的日本深度旅遊。



▲▼雄獅旅遊 日本良品計畫和無印良品聯手打造「跟著MUJI去旅行」旅遊行程/ WalkerLand窩客島整理提供。





這次旅程包含兩處特色住宿選擇，由廢校改建「MUJI BASE OIKAWA」，設有無印良品商店與圖書區，並提供如養蜂等農事體驗。而「MUJI BASE KAMOGAWA」則是翻新百年古民家，以和洋融合設計為特色，開幕後即成為千葉地區的新地標。透過簡約舒適的住宿設施，旅客得以徹底放鬆身心，同時深度融入日本地方創生的生活氛圍。



▲▼雄獅旅遊 跟著MUJI去旅行入住MUJI改建的日系住宿空間/ WalkerLand窩客島整理提供。





行程以參與在地活動為亮點，從手作早餐到化身一日小農，旅客將走進千葉「棚田」進行農事體驗，感受土地的魅力。在「無印良品道之驛」，旅客能享用當地特色午餐，並參與香草採摘活動，透過五感全方位探索自然。同時，還可在手作坊體驗稻草編織與吊飾製作，為旅程留下獨一無二的回憶。



▲▼雄獅旅遊 跟著MUJI去旅行體驗在地農村生活、手作坊/ WalkerLand窩客島整理提供。





整趟旅程結合食農教育與永續概念，不僅支持地方產業，還展現對自然環境的尊重，帶來一場與眾不同的深度旅行。行程將於11月19日正式開賣，首波出發日期定於2025年3月與5月，限量各兩梯次。



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▲▼雄獅旅遊 跟著MUJI去旅行首波限量2主題、各2梯次/ WalkerLand窩客島整理提供。









雄獅旅遊 跟著MUJI去旅行

行程發售時間：2024/11/19 中午12點起，於雄獅官網獨家販售。

出發時間：2025/3/4、3/11、5/13、5/20

售價：五天四夜59,900元起

購買網址：https://walkr.tw/PvyAmAdu