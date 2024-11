最令人期待的聖誕節即將來臨,今年台灣樂高®將舉辦多項玩樂體驗,以「Build To Give」傳遞用積木盡情「玩樂」,並賦予大小朋友「Give the Superpower of Play」無限超能力,將屬於自己獨特創意與愛分享出去。今年首度以「Build To Give」分享愛的為主題,舉辦「樂高®城市探旅」親子城市導覽體驗活動,更跨越地域限制,邀請新北市石碇國小全校師生、高雄市復安國小中年級學生,透過實際探訪了解所在城市歷史人文,將對城市的愛用樂高展現,實現「Build To Give」理念。除此之外,樂高®為即將到來的聖誕佳節推出12大推薦精選盒組,多樣經典系列主題與大小朋友一同拼砌挖掘超能力。

▲可愛聖誕吊飾

Build To Give「樂高®城市探旅」,連結在地歷史人文, 用愛傳遞超能力

樂高®以「Build To Give」邀請大小朋友一同在聖誕佳節展現「愛與玩樂」的力量,首次與城市導覽夥伴「Taiwan Walk 台灣走讀」共同合作,設計以「分享愛」與「玩樂」為主題的「樂高®城市探旅」親子城市導覽體驗,分別在台北及高雄舉辦(12月8日、12月14日、12月15日)廣邀消費者共襄盛舉,集結大小朋友活動中創意拼砌作品及愛,送給偏鄉學校的孩童,期待每位消費者暢玩樂高發揮無限超能力,讓愛傳遞。



「樂高®城市探旅」親子城市導覽體驗,在台北二二八紀念公園展開,沿途經過菊元百貨商場(舊址)及明清至日治時期歷史建築;高雄則以繁華歡樂的歷史百貨商場、戲院出發,穿越鹽埕舊城區巷弄間,走訪城市巷弄回顧舊時代孩童成長人文趣事,邀大小朋友用樂高積木連結新舊時代,好似搭上時光機穿梭在時代迴廊中,創意拼砌心中的台灣與愛心,盡情暢玩充滿童趣的城市樂園!



▲過去活動紀錄照/台灣走讀提供

樂高精選12大好禮,聖誕佳節不容錯過

大小朋友最期待收禮物的幸福節日即將來臨,台灣樂高®延續「Give the Superpower of Play」概念,以發掘超能力為主題,推出最不容錯過的12大精選熱門盒組,多款系列主題商品,可以跟家人朋友同拼共玩。開賣就廣受大眾喜愛的Icons系列「10340花圈」、「10370聖誕紅」;富含多元可愛角色情境的Friends系列「42618心湖城咖啡廳」及創意百變的CREATOR系列「31148復古溜冰鞋」,鼓勵孩子們與朋友分享共同拼砌,發揮友誼超能力;深受孩童喜愛的熱門系列,盡情在NINJAGO系列「71812赤地的忍者攀爬機械人」、DREAMZzz™系列「71484庫柏的機器恐龍酷暴龍」主題情境中挖掘冒險超能力;經典不敗廣受大人小孩喜愛的 LEGO® Super Mario™「71439與樂高®瑪利歐™一起冒險」、動物森友會™「77052廣場上的K.K.演唱會」;探索浩瀚宇宙挖掘星際超能力的TECHNIC系列「42179軌道上的地球和月球」、CITY系列「60431太空探測車和外星生物」;挖掘賽道超能力的SPEED CHAMPIONS系列「76919 2023 McLaren Formula 1 Race Car」及適合學齡寶寶開啟發展技能的DUPLO系列「10421字母卡車」,多款且豐富的樂高盒組,提供給消費者多樣選擇,絕對是今年聖誕節大人小孩最夢寐以求的禮物首選。



▲精選熱門盒組



【2024樂高®城市探旅】親子城市導覽活動

場次:12/08 (六)、12/14 (六)、12/15 (日)

時間:10:00-12:00 (9:30報到集合)

費用:免費 (訂金每人300元,旅程結束後將全數退還)

名額:每場次30人

對象:親子家庭 (孩童限制6歲以上,15歲以下需家長陪同)

報名連結:https://www.taiwanwalks.com/article/category/linkZZV5AZVG