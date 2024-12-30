台北冬季盛事 2024出口音樂節

北市年度最受矚目的冬季音樂盛事「2024出口音樂節」一路舉辦到12月29日，每個週五六日下午兩點起都有熱鬧的市集與表演活動，就在捷運中山站4號出口，在心中山爵士廣場隆重舉辦。 心中山出口音樂節 與 聖誕市集！捷運中山站和雙連站間的「心中山線形公園」也舉辦主題市集！市集設有多元攤位，包含文創手作、飲料輕食、植栽花藝與寵物周邊等，充滿歡樂耶誕。

10米高的銀白聖誕樹一起拍照打卡！

這棵融入黑色美學的絕美聖誕樹，是誠品生活南西攜手Relove共同打造的戶外裝置

活動就在台北中山捷運站與雙連站之間的

心中山線形公園

每到這個時候，滿滿的人潮都往這邊來了

華麗的燈光裝置和聖誕主題

讓每個角落都是打卡場景

每年冬季台北市年度最受矚目的音樂盛事

一走出中山捷運4號出口，開始就一片人潮

哇，沿著公園兩邊各種攤位聚集

有文創、服飾、美食和餐車，真是琳琅滿目！

沿路的燈飾閃閃發亮，美麗極了

男男女女大部分是成雙入對年輕人耶

很多的美食攤位更人排著長長的隊伍

台北捷運也有「點數大放送，市集馬上用！」活動

連巷子都熱鬧非凡

排起人攏，肯定是人氣商店池音 鶏白湯ラーメン

而這家店外面的標題竟寫著"男友寄放區"

因為女孩太喜歡拍照打卡，所以把男友寄放一下嗎

周邊巷弄也隱藏了許多美食咖啡館

和文青書店與特色選物店，讓人可以輕鬆漫遊。

巷弄的R9 Café~3層樓高的吸睛彩繪牆

這裡不僅有現場的動感表演、創意攤位，更有絕美的聖誕燈光裝置，讓您可以一邊逛市集，一邊打卡拍照，享受節日氛圍。

2024出口音樂節一路舉辦到12月29日

每個週五六日下午兩點起都有熱鬧的市集與表演活動，在捷運中山站4號出口，逛逛市集，聽聽音樂，拍拍聖誕樹，這款6米高黑銀白Y3K未來感風格聖誕樹的獨特造景，讓人特別感受冬日的節慶氛圍感與繽紛，加上冷氣團降臨，讓人穿起厚衣戴著帽子，相擁走在「2024出口音樂節」串聯捷運中山站及雙連站間各式各樣攤位的主題市集，讓這一個夜晚很聖誕 !

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