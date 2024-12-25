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台北信義區．BELLAVITA寶麗廣場 / 新光三越聖誕樹

BELLAVITA 寶麗廣場 貴婦百貨 新光三越 more
2024-12-25 08:00:00 文字：齊媽
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齊媽

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113. 11. 28 (四)                   BELLAVITA / 新光三越聖誕樹

台北信義區．BELLAVITA寶麗廣場 / 新光三越聖誕樹

偷懶休格一個多月，終於再次上線幫格子除草

12月到處充滿聖誕氣氛，喜愛聖誕樹的我也拍了不少照片

台北信義區．BELLAVITA寶麗廣場 / 新光三越聖誕樹

這天小齊休假，主動陪我到信義區逛逛，第一站來到貴婦百貨

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BELLAVITA貴婦百貨今年將一樓中庭打造成白雪聖誕秘境

營造白雪覆蓋大地的景色，彷彿置身北國雪地

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大玻璃屋有一張餐桌，若在這裡享用聖誕大餐一定很有FU

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角落的壁爐和聖誕裝飾也很用心布置，還擺放椅子讓大家拍照留念

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中庭有兩座玻璃溫室，一座鋪設毛毯和玩偶，好像回到溫暖的家

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另一座種滿綠植栽，利用天井帶入暖陽，讓寒冬依舊充滿生機

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綠意盎然，賞心悅目

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這天在拍照時，聽到熟悉的聲音呼叫我的名字，原來是好姐妹雪莉

巧遇的驚喜實在太開心了，於是就決定三人相伴同行

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走到二樓往下拍，不同視角呈現不同的美感

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相隔數天，利用平日晚上再次來到信義區

夜晚點燈的氛圍較浪漫，湖面倒影栩栩如生，十分夢幻

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閃閃燈光溫暖人心，令人沉醉不捨離去

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新光三越A8館門口以名牌香奈兒打造雪白聖誕幻境

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以經典的N°5香水和禮物盒、雪地打造成銀白世界

每個角度的造景都有椅子，方便大家取景拍照

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小網美KITTY也來玩雪，一起歡慶耶誕台北信義區．BELLAVITA寶麗廣場 / 新光三越聖誕樹

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感謝服務人員幫我們合影留念，記錄不期而遇的美好時刻

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貴氣十足的香奈兒造景，日夜皆美

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新光三越A4館的耶誕心願球可以排隊入內拍照 (限3分鐘)

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水晶球內有聖誕樹和雪橇，在巨大水晶球裡面拍照的畫面十分有趣

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新光三越A11館的聖誕樹高20米，取名為耶誕精靈之森

與芬蘭當代藝術家合作，重新詮釋冰島的耶誕精靈世界

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白色聖誕樹與KITTY相呼應，美極了！

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夜晚來訪正巧遇到聲光秀，搭配從天而降的雪花真是浪漫

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聽著聖誕音樂，搭配彩色燈光變化，讓人看得目不轉睛

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3分鐘的聲光秀非常精彩，好喜歡繽紛歡樂的聖誕氣息

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路過遠百信義A13看到巨型聖誕老公公，圓滾滾的模樣真可愛

(以上聖誕造景展期至2025/1/1)

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衷心祝福大家聖誕佳節平安快樂台北信義區．BELLAVITA寶麗廣場 / 新光三越聖誕樹 

(等我喔！我會盡快回訪～)

 

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