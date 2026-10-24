19個光復連假優惠省錢吃！麥當勞送薯條、超商咖啡買一送一，炸雞披薩買5送5狂吃

編輯 鄭雅之 表示：薔琵颱風終於要走了！開心的連假就從吃優惠開始～

雖然10/23與10/24連放了兩天颱風假，隨著薔琵颱風遠離，大家終於能在10/24正式開啟期待已久的光復連假。這次麥當勞與肯德基等速食端出買一送一，四大超商更同步祭出咖啡與霜淇淋特惠，搭配各大手搖飲，跟著清單吃，輕鬆省荷包又滿足。



▲7-11光復連假推出咖啡、茶飲寄杯優惠。

▲麥當勞光復連假優惠，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1、手機點餐單筆滿200元送中薯。





速食炸雞披薩買一送一開趴必搶

在家耍廢追劇首選人氣速食，麥當勞祭出冷飲買一送一與滿額送「中薯」，肯德基端出應景的「闇黑之吻蛋撻」搭配炸雞桶甜甜價，必勝客推出限定「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」折抵與滿額券，達美樂買披薩送點心，拿坡里大披薩下殺，三商炸雞更有買5送5。



▲高CP值的三商炸雞光復連假推優惠，即日起至11月4日，炸雞買5送5特價325元，適用內用外帶。





家庭聚餐牛排9折吃到飽加碼送海鮮

連假帶全家人吃大餐也有超殺折扣，我家牛排三峽店歡慶進駐祭出9折，只要點「牛排」就能無限暢享自助吧吃到飽，王品牛排姓名含有王或玉就免費招待澎湃「義式海鮮盤」，想吃日式料理則能挑金子半之助，加價升級套餐就直接送下次使用的主餐買一送一券。



▲整碗炸物直接堆成小山！金子半之助招牌「江戶前天丼」最吸睛的就是長達30公分的巨無霸穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等海鮮，金黃酥脆的麵衣淋上鹹甜秘傳醬汁，再配一口熱騰騰白飯，光看就讓天丼控食指大動。圖／金子半之助提供；窩客島整理





超商特濃咖啡買二送二囤起來

出門玩累了隨時走進超商補給，7-11祭出「CITY TEA現萃茶」熱奶蓋2杯120元與多組寄杯方案，全家強打大杯特濃美式買2送2與「Fami!ce霜淇淋」雙支優惠，萊爾富指定特大杯咖啡買1送1，OKmart風味飲任選2杯69元，美廉社與小北百貨也有量購特惠。



▲全家霜淇淋光復連假優惠10月23日至10月27日Fami!ce霜淇淋2支55元。





解膩手搖飲銅板價免費喝烏龍新茶

吃完大餐總想來杯冰涼飲品解膩，CoCo都可推出咀嚼系大愛的「粉角奶茶」39元與「茉莉綠茶」29元銅板價爽喝，鶴茶樓歡慶升級2.0在指定門市免費請新好友喝「紅鶴烏龍」，來到南台灣逛街的大苑子台南車站1936店，只要買滿2杯就大方贈送超實用的品牌保冷袋。



▲CoCo都可粉角奶茶39元銅板價優惠要喝。

麥當勞 光復連假優惠

即日起至10月25日，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1

即日起至10月25日，手機點餐單筆滿200元送中薯

即日起至10月25日，買經典滿福系列套餐送薯餅

即日起至10月25日，單點10塊麥克雞塊送煙燻起司沾醬

即日起至10月30日，單點4塊麥克雞塊送小杯玉米湯

即日起至11月3日，買指定經典超值全餐送4塊麥克雞塊

即日起至11月16日，買煙燻或肯瓊勁脆雞腿堡套餐現折15元





必勝客 光復連假優惠

即日起至11月2日，萬聖節限定香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩6折只要628元

即日起至11月23日，會員單筆滿400元送400元商品券組、滿800元送800元商品券組

10月27日至10月30日，輸入代碼94199享外帶單點13吋指定大披薩只要199元





達美樂 光復連假優惠

即日起至10月25日，買起司火山大披薩、精選火山披薩買1送1或大披薩加價升級，免費送2包科學麵原味Mini包

即日起至10月25日，社群留言分享創意吃法抽聯名限量跨界潮衣





肯德基 光復連假優惠

10月20日至11月2日，闇黑之吻蛋撻單顆57元、禮盒285元、雙色蛋撻禮盒266元

10月20日至11月2日，優惠代碼50546享原味加黑蛋撻嚐鮮價101元

即日起至10月26日，優惠代碼50529享咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆特價333元

即日起至10月26日，優惠代碼50528享無骨雞腿霸6塊加原味蛋撻6顆特價333元





拿坡里 光復連假優惠

即日起至10月25日，全台門市大披薩不限口味特價199元，西湖店除外

即日起至10月25日，6塊炸雞或烤雞特價209元，可加價30元升級雞腿組合

即日起至10月25日，經典原味蛋塔6入特價199元





三商炸雞 光復連假優惠

即日起至11月4日，炸雞買5送5特價325元，適用內用外帶

即日起至11月4日，6塊青花椒炸雞特價199元





我家牛排三峽店 光復連假優惠

10月23日至11月23日，新開幕全單享9折優惠

內用點排餐即可享用自助沙拉吧無限量吃到飽

每日上午11點現場發放號碼牌，不接受預約





王品牛排 光復連假優惠

即日起至10月31日，姓名含有王或玉任一字，內用消費2客套餐免費送價值689元義式海鮮盤1份





金子半之助 光復連假優惠

即日起至11月12日，任選主餐加119元升級套餐，送平日使用的主餐買1送1優惠券1張





德克士 光復連假優惠

10月15日至11月2日，黑金限定套餐8折起，球場門市除外

10月15日至11月2日，購買黑金系列商品對店員扮鬼臉，送紫金QQ球1份





7-ELEVEN 光復連假優惠

即日起至10月27日，實體門市CITY TEA現萃茶熱奶蓋系列任選2杯120元

10月22日至10月31日，OPENPOINT行動隨時取特大杯拿鐵10杯480元、特大杯美式10杯360元

10月22日至10月31日，精品厚拿鐵或燕麥拿鐵10杯600元、水果茶10杯450元

10月22日至10月31日，咖啡珍珠歐蕾10杯500元、黑糖珍珠撞奶或珍奶10杯360元

10月25日至10月31日，萬聖節大杯燕麥拿鐵6杯333元、指定熱飲風味飲7杯333元

10月25日至10月31日，檸檬青茶、檸檬紅茶或青梅冰茶9杯333元

10月25日至10月31日，冰淇淋紅茶8杯333元、黃金蕎麥飲品7杯333元





全家 光復連假優惠

即日起至10月26日，隨買跨店取指定咖啡、飲品、霜淇淋或酷繽沙同系列特價250元

10月23日至10月27日，實體門市大杯特濃美式或拿鐵同品項買2送2

10月23日至10月27日，厚濃抹茶拿鐵買2送2

10月23日至10月27日，Fami!ce霜淇淋2支55元





萊爾富 光復連假優惠

即日起至11月10日，指定韓國進口冰棒或雪糕單件29元

即日起至11月10日，果昔全系列均一價69元

即日起至11月10日，指定特大杯美式、特濃美式、特大重乳拿鐵與燕麥奶拿鐵同品項買1送1

即日起至11月10日，大杯拿鐵全系列第2杯5元

即日起至11月10日，每週六日10點至14點大杯美式或拿鐵單杯29元

10月24日至10月31日，APP整買零取大杯美式、重乳拿鐵、台茶18紅玉拿鐵買10送10

10月14日至11月10日，APP整買零取大杯特濃美式或特濃拿鐵買30送30





OKmart 光復連假優惠

即日起至11月11日，OKCAFE指定風味飲品單杯39元、任選2杯69元

即日起至11月24日，OKchoice冷凍滷味指定商品任選買1送1

即日起至11月24日，全店週年慶多款商品第2件6折起





美廉社 光復連假優惠

即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃美式咖啡100杯2000元

即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元





小北百貨 光復連假優惠

10月25日光復節當天，全台49間咖啡門市享大杯美式或拿鐵買1送1

每週三會員日享大杯美式或拿鐵買1送1

平日享大杯現煮咖啡7折常駐優惠





CoCo都可 光復連假優惠

即日起至10月31日，人氣粉角奶茶特價39元

即日起至10月31日，茉莉綠茶特價29元

臨櫃與官方LINE線上訂購皆適用，部分商場門市除外





鶴茶樓 光復連假優惠

即日起至10月31日，忠孝復興店與南西誠品店新加入官方LINE好友，免費送紅鶴烏龍兌換券1張

票券須透過鶴茶樓你訂線上平台兌換





大苑子 光復連假優惠

即日起至11月1日，大苑子台南車站1936店任選購買2杯飲品，免費送品牌保冷袋1個。贈品每日限量供應，送完為止。





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