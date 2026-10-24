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19個光復連假優惠省錢吃！麥當勞送薯條、超商咖啡買一送一，炸雞披薩買5送5狂吃

光復連假優惠超商優惠麥當勞肯德基
2026-10-24 14:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:各店家
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：薔琵颱風終於要走了！開心的連假就從吃優惠開始～

雖然10/23與10/24連放了兩天颱風假，隨著薔琵颱風遠離，大家終於能在10/24正式開啟期待已久的光復連假。這次麥當勞與肯德基等速食端出買一送一，四大超商更同步祭出咖啡與霜淇淋特惠，搭配各大手搖飲，跟著清單吃，輕鬆省荷包又滿足。

▲7-11光復連假推出咖啡、茶飲寄杯優惠。
▲7-11光復連假推出咖啡、茶飲寄杯優惠。
▲麥當勞光復連假優惠，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1、手機點餐單筆滿200元送中薯。
▲麥當勞光復連假優惠，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1、手機點餐單筆滿200元送中薯。

速食炸雞披薩買一送一開趴必搶

在家耍廢追劇首選人氣速食，麥當勞祭出冷飲買一送一與滿額送「中薯」，肯德基端出應景的「闇黑之吻蛋撻」搭配炸雞桶甜甜價，必勝客推出限定「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」折抵與滿額券，達美樂買披薩送點心，拿坡里大披薩下殺，三商炸雞更有買5送5。

▲高CP值的三商炸雞人氣七塊炸雞桶限時特惠199元，滿滿金黃脆皮雞肉多汁入味，大份量一桶滿足多人聚餐需求。
▲高CP值的三商炸雞光復連假推優惠，即日起至11月4日，炸雞買5送5特價325元，適用內用外帶。

家庭聚餐牛排9折吃到飽加碼送海鮮

連假帶全家人吃大餐也有超殺折扣，我家牛排三峽店歡慶進駐祭出9折，只要點「牛排」就能無限暢享自助吧吃到飽，王品牛排姓名含有王或玉就免費招待澎湃「義式海鮮盤」，想吃日式料理則能挑金子半之助，加價升級套餐就直接送下次使用的主餐買一送一券。

▲整碗炸物直接堆成小山！金子半之助招牌「江戶前天丼」最吸睛的就是長達30公分的巨無霸穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等海鮮，金黃酥脆的麵衣淋上鹹甜秘傳醬汁，再配一口熱騰騰白飯，光看就讓天丼控食指大動。推薦價469元。圖／金子半之助提供；窩客島整理
▲整碗炸物直接堆成小山！金子半之助招牌「江戶前天丼」最吸睛的就是長達30公分的巨無霸穴子魚，搭配鳳尾蝦、干貝等海鮮，金黃酥脆的麵衣淋上鹹甜秘傳醬汁，再配一口熱騰騰白飯，光看就讓天丼控食指大動。圖／金子半之助提供；窩客島整理

超商特濃咖啡買二送二囤起來

出門玩累了隨時走進超商補給，7-11祭出「CITY TEA現萃茶」熱奶蓋2杯120元與多組寄杯方案，全家強打大杯特濃美式買2送2與「Fami!ce霜淇淋」雙支優惠，萊爾富指定特大杯咖啡買1送1，OKmart風味飲任選2杯69元，美廉社與小北百貨也有量購特惠。

▲全家霜淇淋限時推出買10送6優惠，門市現場也有2支55元驚喜特價，是雙十連假首選甜品。
▲全家霜淇淋光復連假優惠10月23日至10月27日Fami!ce霜淇淋2支55元。

解膩手搖飲銅板價免費喝烏龍新茶

吃完大餐總想來杯冰涼飲品解膩，CoCo都可推出咀嚼系大愛的「粉角奶茶」39元與「茉莉綠茶」29元銅板價爽喝，鶴茶樓歡慶升級2.0在指定門市免費請新好友喝「紅鶴烏龍」，來到南台灣逛街的大苑子台南車站1936店，只要買滿2杯就大方贈送超實用的品牌保冷袋。

▲CoCo都可粉角奶茶。
▲CoCo都可粉角奶茶39元銅板價優惠要喝。


麥當勞 光復連假優惠 

  • 即日起至10月25日，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1
  • 即日起至10月25日，手機點餐單筆滿200元送中薯
  • 即日起至10月25日，買經典滿福系列套餐送薯餅
  • 即日起至10月25日，單點10塊麥克雞塊送煙燻起司沾醬
  • 即日起至10月30日，單點4塊麥克雞塊送小杯玉米湯
  • 即日起至11月3日，買指定經典超值全餐送4塊麥克雞塊
  • 即日起至11月16日，買煙燻或肯瓊勁脆雞腿堡套餐現折15元

必勝客 光復連假優惠 

  • 即日起至11月2日，萬聖節限定香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩6折只要628元
  • 即日起至11月23日，會員單筆滿400元送400元商品券組、滿800元送800元商品券組
  • 10月27日至10月30日，輸入代碼94199享外帶單點13吋指定大披薩只要199元

達美樂 光復連假優惠 

  • 即日起至10月25日，買起司火山大披薩、精選火山披薩買1送1或大披薩加價升級，免費送2包科學麵原味Mini包
  • 即日起至10月25日，社群留言分享創意吃法抽聯名限量跨界潮衣

肯德基 光復連假優惠 

  • 10月20日至11月2日，闇黑之吻蛋撻單顆57元、禮盒285元、雙色蛋撻禮盒266元
  • 10月20日至11月2日，優惠代碼50546享原味加黑蛋撻嚐鮮價101元
  • 即日起至10月26日，優惠代碼50529享咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆特價333元
  • 即日起至10月26日，優惠代碼50528享無骨雞腿霸6塊加原味蛋撻6顆特價333元

拿坡里 光復連假優惠 

  • 即日起至10月25日，全台門市大披薩不限口味特價199元，西湖店除外
  • 即日起至10月25日，6塊炸雞或烤雞特價209元，可加價30元升級雞腿組合
  • 即日起至10月25日，經典原味蛋塔6入特價199元

三商炸雞 光復連假優惠 

  • 即日起至11月4日，炸雞買5送5特價325元，適用內用外帶
  • 即日起至11月4日，6塊青花椒炸雞特價199元

我家牛排三峽店 光復連假優惠 

  • 10月23日至11月23日，新開幕全單享9折優惠
  • 內用點排餐即可享用自助沙拉吧無限量吃到飽
  • 每日上午11點現場發放號碼牌，不接受預約

王品牛排 光復連假優惠 

  • 即日起至10月31日，姓名含有王或玉任一字，內用消費2客套餐免費送價值689元義式海鮮盤1份

金子半之助 光復連假優惠 

  • 即日起至11月12日，任選主餐加119元升級套餐，送平日使用的主餐買1送1優惠券1張

德克士 光復連假優惠 

  • 10月15日至11月2日，黑金限定套餐8折起，球場門市除外
  • 10月15日至11月2日，購買黑金系列商品對店員扮鬼臉，送紫金QQ球1份

7-ELEVEN 光復連假優惠 

  • 即日起至10月27日，實體門市CITY TEA現萃茶熱奶蓋系列任選2杯120元
  • 10月22日至10月31日，OPENPOINT行動隨時取特大杯拿鐵10杯480元、特大杯美式10杯360元
  • 10月22日至10月31日，精品厚拿鐵或燕麥拿鐵10杯600元、水果茶10杯450元
  • 10月22日至10月31日，咖啡珍珠歐蕾10杯500元、黑糖珍珠撞奶或珍奶10杯360元
  • 10月25日至10月31日，萬聖節大杯燕麥拿鐵6杯333元、指定熱飲風味飲7杯333元
  • 10月25日至10月31日，檸檬青茶、檸檬紅茶或青梅冰茶9杯333元
  • 10月25日至10月31日，冰淇淋紅茶8杯333元、黃金蕎麥飲品7杯333元

全家 光復連假優惠 

  • 即日起至10月26日，隨買跨店取指定咖啡、飲品、霜淇淋或酷繽沙同系列特價250元
  • 10月23日至10月27日，實體門市大杯特濃美式或拿鐵同品項買2送2
  • 10月23日至10月27日，厚濃抹茶拿鐵買2送2
  • 10月23日至10月27日，Fami!ce霜淇淋2支55元


萊爾富 光復連假優惠 

  • 即日起至11月10日，指定韓國進口冰棒或雪糕單件29元
  • 即日起至11月10日，果昔全系列均一價69元
  • 即日起至11月10日，指定特大杯美式、特濃美式、特大重乳拿鐵與燕麥奶拿鐵同品項買1送1
  • 即日起至11月10日，大杯拿鐵全系列第2杯5元
  • 即日起至11月10日，每週六日10點至14點大杯美式或拿鐵單杯29元
  • 10月24日至10月31日，APP整買零取大杯美式、重乳拿鐵、台茶18紅玉拿鐵買10送10
  • 10月14日至11月10日，APP整買零取大杯特濃美式或特濃拿鐵買30送30

OKmart 光復連假優惠 

  • 即日起至11月11日，OKCAFE指定風味飲品單杯39元、任選2杯69元
  • 即日起至11月24日，OKchoice冷凍滷味指定商品任選買1送1
  • 即日起至11月24日，全店週年慶多款商品第2件6折起

美廉社 光復連假優惠 

  • 即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃美式咖啡100杯2000元
  • 即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元

小北百貨 光復連假優惠 

  • 10月25日光復節當天，全台49間咖啡門市享大杯美式或拿鐵買1送1
  • 每週三會員日享大杯美式或拿鐵買1送1
  • 平日享大杯現煮咖啡7折常駐優惠

CoCo都可 光復連假優惠 

  • 即日起至10月31日，人氣粉角奶茶特價39元
  • 即日起至10月31日，茉莉綠茶特價29元
  • 臨櫃與官方LINE線上訂購皆適用，部分商場門市除外

鶴茶樓 光復連假優惠 

  • 即日起至10月31日，忠孝復興店與南西誠品店新加入官方LINE好友，免費送紅鶴烏龍兌換券1張
  • 票券須透過鶴茶樓你訂線上平台兌換

大苑子 光復連假優惠 

即日起至11月1日，大苑子台南車站1936店任選購買2杯飲品，免費送品牌保冷袋1個。贈品每日限量供應，送完為止。

更多美食優惠吃不停！

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