19個光復連假優惠省錢吃！麥當勞送薯條、超商咖啡買一送一，炸雞披薩買5送5狂吃

編輯 鄭雅之 表示：薔琵颱風終於要走了！開心的連假就從吃優惠開始～
雖然10/23與10/24連放了兩天颱風假，隨著薔琵颱風遠離，大家終於能在10/24正式開啟期待已久的光復連假。這次麥當勞與肯德基等速食端出買一送一，四大超商更同步祭出咖啡與霜淇淋特惠，搭配各大手搖飲，跟著清單吃，輕鬆省荷包又滿足。
速食炸雞披薩買一送一開趴必搶
在家耍廢追劇首選人氣速食，麥當勞祭出冷飲買一送一與滿額送「中薯」，肯德基端出應景的「闇黑之吻蛋撻」搭配炸雞桶甜甜價，必勝客推出限定「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」折抵與滿額券，達美樂買披薩送點心，拿坡里大披薩下殺，三商炸雞更有買5送5。
家庭聚餐牛排9折吃到飽加碼送海鮮
連假帶全家人吃大餐也有超殺折扣，我家牛排三峽店歡慶進駐祭出9折，只要點「牛排」就能無限暢享自助吧吃到飽，王品牛排姓名含有王或玉就免費招待澎湃「義式海鮮盤」，想吃日式料理則能挑金子半之助，加價升級套餐就直接送下次使用的主餐買一送一券。
超商特濃咖啡買二送二囤起來
出門玩累了隨時走進超商補給，7-11祭出「CITY TEA現萃茶」熱奶蓋2杯120元與多組寄杯方案，全家強打大杯特濃美式買2送2與「Fami!ce霜淇淋」雙支優惠，萊爾富指定特大杯咖啡買1送1，OKmart風味飲任選2杯69元，美廉社與小北百貨也有量購特惠。
解膩手搖飲銅板價免費喝烏龍新茶
吃完大餐總想來杯冰涼飲品解膩，CoCo都可推出咀嚼系大愛的「粉角奶茶」39元與「茉莉綠茶」29元銅板價爽喝，鶴茶樓歡慶升級2.0在指定門市免費請新好友喝「紅鶴烏龍」，來到南台灣逛街的大苑子台南車站1936店，只要買滿2杯就大方贈送超實用的品牌保冷袋。
麥當勞 光復連假優惠
- 即日起至10月25日，單點中杯雪碧或可口可樂買1送1
- 即日起至10月25日，手機點餐單筆滿200元送中薯
- 即日起至10月25日，買經典滿福系列套餐送薯餅
- 即日起至10月25日，單點10塊麥克雞塊送煙燻起司沾醬
- 即日起至10月30日，單點4塊麥克雞塊送小杯玉米湯
- 即日起至11月3日，買指定經典超值全餐送4塊麥克雞塊
- 即日起至11月16日，買煙燻或肯瓊勁脆雞腿堡套餐現折15元
必勝客 光復連假優惠
- 即日起至11月2日，萬聖節限定香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩6折只要628元
- 即日起至11月23日，會員單筆滿400元送400元商品券組、滿800元送800元商品券組
- 10月27日至10月30日，輸入代碼94199享外帶單點13吋指定大披薩只要199元
達美樂 光復連假優惠
- 即日起至10月25日，買起司火山大披薩、精選火山披薩買1送1或大披薩加價升級，免費送2包科學麵原味Mini包
- 即日起至10月25日，社群留言分享創意吃法抽聯名限量跨界潮衣
肯德基 光復連假優惠
- 10月20日至11月2日，闇黑之吻蛋撻單顆57元、禮盒285元、雙色蛋撻禮盒266元
- 10月20日至11月2日，優惠代碼50546享原味加黑蛋撻嚐鮮價101元
- 即日起至10月26日，優惠代碼50529享咔啦脆雞6塊加原味蛋撻6顆特價333元
- 即日起至10月26日，優惠代碼50528享無骨雞腿霸6塊加原味蛋撻6顆特價333元
拿坡里 光復連假優惠
- 即日起至10月25日，全台門市大披薩不限口味特價199元，西湖店除外
- 即日起至10月25日，6塊炸雞或烤雞特價209元，可加價30元升級雞腿組合
- 即日起至10月25日，經典原味蛋塔6入特價199元
三商炸雞 光復連假優惠
- 即日起至11月4日，炸雞買5送5特價325元，適用內用外帶
- 即日起至11月4日，6塊青花椒炸雞特價199元
我家牛排三峽店 光復連假優惠
- 10月23日至11月23日，新開幕全單享9折優惠
- 內用點排餐即可享用自助沙拉吧無限量吃到飽
- 每日上午11點現場發放號碼牌，不接受預約
王品牛排 光復連假優惠
- 即日起至10月31日，姓名含有王或玉任一字，內用消費2客套餐免費送價值689元義式海鮮盤1份
金子半之助 光復連假優惠
- 即日起至11月12日，任選主餐加119元升級套餐，送平日使用的主餐買1送1優惠券1張
德克士 光復連假優惠
- 10月15日至11月2日，黑金限定套餐8折起，球場門市除外
- 10月15日至11月2日，購買黑金系列商品對店員扮鬼臉，送紫金QQ球1份
7-ELEVEN 光復連假優惠
- 即日起至10月27日，實體門市CITY TEA現萃茶熱奶蓋系列任選2杯120元
- 10月22日至10月31日，OPENPOINT行動隨時取特大杯拿鐵10杯480元、特大杯美式10杯360元
- 10月22日至10月31日，精品厚拿鐵或燕麥拿鐵10杯600元、水果茶10杯450元
- 10月22日至10月31日，咖啡珍珠歐蕾10杯500元、黑糖珍珠撞奶或珍奶10杯360元
- 10月25日至10月31日，萬聖節大杯燕麥拿鐵6杯333元、指定熱飲風味飲7杯333元
- 10月25日至10月31日，檸檬青茶、檸檬紅茶或青梅冰茶9杯333元
- 10月25日至10月31日，冰淇淋紅茶8杯333元、黃金蕎麥飲品7杯333元
全家 光復連假優惠
- 即日起至10月26日，隨買跨店取指定咖啡、飲品、霜淇淋或酷繽沙同系列特價250元
- 10月23日至10月27日，實體門市大杯特濃美式或拿鐵同品項買2送2
- 10月23日至10月27日，厚濃抹茶拿鐵買2送2
- 10月23日至10月27日，Fami!ce霜淇淋2支55元
萊爾富 光復連假優惠
- 即日起至11月10日，指定韓國進口冰棒或雪糕單件29元
- 即日起至11月10日，果昔全系列均一價69元
- 即日起至11月10日，指定特大杯美式、特濃美式、特大重乳拿鐵與燕麥奶拿鐵同品項買1送1
- 即日起至11月10日，大杯拿鐵全系列第2杯5元
- 即日起至11月10日，每週六日10點至14點大杯美式或拿鐵單杯29元
- 10月24日至10月31日，APP整買零取大杯美式、重乳拿鐵、台茶18紅玉拿鐵買10送10
- 10月14日至11月10日，APP整買零取大杯特濃美式或特濃拿鐵買30送30
OKmart 光復連假優惠
- 即日起至11月11日，OKCAFE指定風味飲品單杯39元、任選2杯69元
- 即日起至11月24日，OKchoice冷凍滷味指定商品任選買1送1
- 即日起至11月24日，全店週年慶多款商品第2件6折起
美廉社 光復連假優惠
- 即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃美式咖啡100杯2000元
- 即日起至10月27日，APP隨買隨取大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元
小北百貨 光復連假優惠
- 10月25日光復節當天，全台49間咖啡門市享大杯美式或拿鐵買1送1
- 每週三會員日享大杯美式或拿鐵買1送1
- 平日享大杯現煮咖啡7折常駐優惠
CoCo都可 光復連假優惠
- 即日起至10月31日，人氣粉角奶茶特價39元
- 即日起至10月31日，茉莉綠茶特價29元
- 臨櫃與官方LINE線上訂購皆適用，部分商場門市除外
鶴茶樓 光復連假優惠
- 即日起至10月31日，忠孝復興店與南西誠品店新加入官方LINE好友，免費送紅鶴烏龍兌換券1張
- 票券須透過鶴茶樓你訂線上平台兌換
大苑子 光復連假優惠
即日起至11月1日，大苑子台南車站1936店任選購買2杯飲品，免費送品牌保冷袋1個。贈品每日限量供應，送完為止。
更多美食優惠吃不停！
推薦閱讀：7-11光復連假買一送一！咖啡、韓國泡麵0元多一件，日本Loveez聯名先喝雪淋霜奶霜飲
推薦閱讀：春水堂珍奶免費喝！古早味芋頭粥、獵奇海苔焙茶花生拿鐵新品吃，金馬獎聯名周邊也要收