聖誕節吃大餐慶祝！不管你聖誕節是跟情人過、跟家人過、跟閨蜜過，還是跟同事跟工作一起過，聖誕節就是有理由好好吃大一波，來個年末慶祝大會。窩客島整理聖誕節7間速食優惠清單，炸雞漢堡蛋撻買一送一，這天我通通要吃爆。



▲▼聖誕節7間速食優惠清單，炸雞漢堡蛋撻買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基聖誕節優惠 買一送一

肯德基買一送一，聖誕節約吃！這次肯德基年末推出超狂「買一送一、買炸雞送蛋撻」優惠，超療癒新品聖誕限定雪花起司脆雞6折、還有Biscoff焦糖脆餅蛋撻240元優惠。此外，PK雙饗卡APP還有買一送一及抽獎活動，讓粉絲們年末聚餐嗨翻天。



全文介紹：肯德基買一送一！聖誕節買炸雞送蛋撻 APP加碼肯德基雞塊買一送一。



▲肯德基 聖誕節炸雞蛋撻優惠 APP下殺買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



三商炸雞聖誕節優惠 買一送一

年末佳節將至，聖誕節與跨年派對熱潮掀起，三商炸雞特別推出驚喜優惠，為炸雞控帶來美味與歡樂的雙重饗宴。即日起至2025年1月2日，三商炸雞祭出「33歡樂餐」優惠活動，凡內用或外帶購買6塊炸雞桶，即可免費獲贈酥炸棒腿6隻，原價539元的套餐特價只需333元。若一次購買兩組，則可享55折超值優惠，原價1078元的美味組合現價僅需599元。



全文介紹：三商炸雞買一送一！33歡樂餐6塊炸雞送酥炸棒腿6隻，搶攻炸雞控必吃清單。



▲內用或外帶購買6塊炸雞桶，即可免費獲贈酥炸棒腿6隻 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



達美樂聖誕節優惠 披薩半價

聖誕節派對吃就吃達美樂，火山披薩！近期達美樂「火山披薩」系列，在披薩中間打造起司醬料火山，讓粉絲們邊吃、邊沾醬，超狂吃法也在社群狂洗版。這次達美樂推出全新「蝦霸火山披薩」1398元，滿滿鮮蝦覆蓋，海味濃郁超吸睛。而中間的沾醬也不只起司，也設計全新沾醬口味「奶香火山披薩」，濃郁奶香醬料一口爆發，火山系列都能任選起司或奶香。針對聖誕節，達美樂推出外帶5折優惠，最低345元就能吃到超爽火山披薩。



活動期間：即日起

活動內容：火山披薩系列大披薩、巨無霸披薩享外帶半價優惠。



▲達美樂聖誕節優惠 披薩半價 / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客聖誕節優惠 買一送一

聖誕跨年就算懶在家，也能吃必勝客聖誕節派對。這次必勝客主推「聖誕跨年享樂餐」外帶買大送大、外送買大送小，並且包含副食四選一只要719元起。還有APP限定「聖誕跨年狂歡餐」，三個大比薩搭巧克力QQ球及副食，1088元起滿足派對需求。每年都要吃的超浮誇「一公尺派對盒」，11款餐點一次收錄，比薩、副食、甜點通通有，更是聖誕趴必備。



活動期間：2024/12/21-2025/1/1

活動內容：

1、聖誕跨年享樂餐：外帶買大送大／外送買大送小+副食四選一，特價719元起。

2、APP聖誕跨年狂歡餐：３個大比薩+巧克力QQ球5顆+副食六選一，特價1088元起。



▲必勝客聖誕節優惠 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

摩斯漢堡聖誕節優惠 雙人餐399元

摩斯漢堡聖誕優惠登場，即日起至12/26，下午五點後享「晚餐雙人餐」優惠價399元，含海洋珍珠堡、薑燒珍珠堡、摩斯雞塊等多樣組合，再送洋芋片讓你開趴吃。早餐也有好康，即日起至2025/1/1，「柚香胡麻豬排堡早餐組合」優惠價105元，飲品加價5元可升級中杯咖啡，暖心過冬超划算。MOS Order App同步推出限定優惠，歲末雙人餐降至240元，加碼洋芋片贈品，早餐指定組合優惠價110元，讓速食控一路吃到明年。



活動內容：

即日起至12/26，下午五點後享「晚餐雙人餐」優惠價399元。

即日起至2025/1/1，「柚香胡麻豬排堡早餐組合」優惠價105元。



▲摩斯漢堡聖誕節優惠 雙人餐399元 / WalkerLand窩客島整理提供



漢堡王聖誕節優惠 雙人餐199元起

漢堡王優惠券就是怎麼吃都超省！這次漢堡王推出聖誕優惠券，獨享餐只要149元起，更狂的事「雙人激省餐」下殺199元起，經典華堡雙人組合餐259元輕鬆享用，同時推出三人餐299元起，品項內容包含經典的華堡、薯條、雞塊等，讓聖誕聚餐吃的更省、更滿足。



活動期間：即日起至2024/12/31

活動內容：漢堡王聖誕優惠券，獨享餐149元起、雙人餐199元起、三人餐299元起。



▲漢堡王聖誕節優惠 雙人餐199元起 / WalkerLand窩客島整理提供

麥當勞聖誕節優惠 買一送一

麥當勞歡樂送買一送一開吃！為了讓粉絲年末聖誕節、跨年宅在家開速食趴，麥當勞特別針對歡樂送推出買一送一優惠，即日起至1/14期間可享3大品項買一送一優惠，怎麼使用、怎麼吃麥當勞買一送一，窩客島帶你吃一波。



全文介紹：麥當勞歡樂送買一送一！麥當勞鷄塊買一送一 蘋果派買一送一 3項外送優惠。



▲麥當勞歡樂送買一送一 外送速食買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供