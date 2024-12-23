麥當勞歡樂送買一送一開吃！為了讓粉絲年末聖誕節、跨年宅在家開速食趴，麥當勞特別針對歡樂送推出買一送一優惠，即日起至1/14期間可享3大品項買一送一優惠，怎麼使用、怎麼吃麥當勞買一送一，窩客島帶你吃一波。



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▲麥當勞歡樂送買一送一 外送速食買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



這次麥當勞在年末回饋速食控，即日起在APP推出歡樂送買一送一優惠，包含超人氣「4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅(一份兩塊)、蘋果派」通通可享單點買一送一優惠，活動期間自即日起至2025/01/14，讓速食控從聖誕節、一路吃到跨年。



▲麥當勞外送買一送一 歡樂送4塊麥克鷄塊買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

麥當勞歡樂送買一送一

本次麥當勞歡樂送買一送一優惠使用方式，先進入手機「麥當勞APP」，並且由下方「回饋優惠」頁籤下滑選取「歡樂送買一送一」優惠券，直接帶你到歡樂送訂餐畫面，並且會自動代入買一送一品項到購物車，讓速食控更方便吃爆。▲麥當勞歡樂送買一送一 APP買一送一使用方式 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：即日起至2025/01/14

優惠內容：單點「4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅(一份兩塊)、蘋果派」買一送一。

活動方式：進入「麥當勞APP」>「回饋優惠」>選擇要使用的買一送一優惠券>點「繼續」進入歡樂送頁面>買一送一品項直接匯入購物車，不需再另外點選。