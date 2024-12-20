年末佳節將至，聖誕節與跨年派對熱潮掀起，三商炸雞特別推出驚喜優惠，為炸雞控帶來美味與歡樂的雙重饗宴。即日起至2025年1月2日，三商炸雞祭出「33歡樂餐」優惠活動，凡內用或外帶購買6塊炸雞桶，即可免費獲贈酥炸棒腿6隻，原價539元的套餐特價只需333元。若一次購買兩組，則可享55折超值優惠，原價1078元的美味組合現價僅需599元。



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▲內用或外帶購買6塊炸雞桶，即可免費獲贈酥炸棒腿6隻 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商炸雞這次的「33歡樂餐」組合，以多元口味滿足消費者的味蕾需求。炸雞桶的雞肉選用上等原料，經過特調義式炸雞粉裹製並現點現炸，提供香氣濃郁的原味及微辣刺激的辣味選擇。贈送的酥炸棒腿則有三種創意風味，包括胡椒香氣濃厚的原味胡椒、帶有辛辣刺激的川香椒麻，以及濃郁清香的香檸起司，每一口都讓人回味無窮。



此外，全新登場的「咔啦雞柳條」也加入促銷行列，採用鮮嫩滑順的無骨雞里肌肉製成，外酥內嫩，口感層次豐富。活動期間，內用或外帶購買即享買一送一優惠，原價298元的份量現在只需149元，輕鬆滿足您的聚餐需求。



▲▼ / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

同時為了進一步回饋忠實顧客，三商炸雞也為「三商i美食卡」會員提供獨家優惠。從2024年12月20日至2025年1月3日，會員僅需使用5點，即可兌換專屬優惠券。「33歡樂餐」優惠價降至323元，而「咔啦雞柳條」則特價139元。兌換券可使用至2025年1月8日，會員可輕鬆解鎖專屬優惠，為年末聚餐增添更多美味與實惠。三商炸雞的這波年末回饋祭不僅是歡慶佳節的好選擇，更是與親朋好友共享時光的美味助攻。全台13家門市同步參與這次盛會，內用與外帶皆適用，卻不包括外送服務。這場精心策劃的優惠活動，無疑將成為年底派對的焦點，陪伴每一個值得紀念的時刻。▲「三商i美食卡」會員提供獨家優惠 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

三商炸雞 33歡樂餐

活動期間：即日起至2025年1月2日

活動內容：購買6塊炸雞桶即贈酥炸棒腿6隻，原價539元，優惠價333元。一次購買兩組可享55折，原價1078元，現價599元。



三商炸雞 咔啦雞柳條買一送一

新上市，內用或外帶買一送一，原價298元，優惠價149元。



▲三商炸雞 咔啦雞柳條買一送一 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理