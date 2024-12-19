阿妹大巨蛋演唱會即將震撼登場，歌迷熱情沸騰，不僅準備好連嗨多日，連味蕾也有驚喜等待著他們。人氣手搖飲品牌COZY TEA御私藏，特別為這場音樂盛宴推出期間限定新品「阿密·特調」，讓歌迷不僅在聽覺上享受，也能品嚐專屬於阿妹的獨特滋味。



▲阿妹大巨蛋門票限定新品「阿密·特調」買1送1 / COZY TEA御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



COZY TEA御私藏表示，「阿密·特調」以莓果青茶為基底，結合香甜滑嫩的荔枝凍，再覆上一層細緻的草莓奶蓋，整體風味層次豐富，散發濃郁的莓果香氣，入口更是清爽甘甜，宛如阿妹動人的歌聲在味蕾間迴盪。這款特調每杯售價90元，僅在演唱會舉行的五天（12月21日、22日、28日、29日與31日）於大巨蛋B2的COZY TEA御私藏門市限量販售。



▲「阿密·特調」以莓果青茶為基底，結合香甜滑嫩的荔枝凍，再覆上一層細緻的草莓奶蓋，整體風味層次豐富 / COZY TEA御私藏提供、WalkerLand窩客島整理



COZY TEA御私藏阿妹大巨蛋演唱會專屬活動

期間限定飲品：「阿密·特調」

售價：每杯90元

地點：COZY TEA御私藏大巨蛋店（台北市信義區忠孝東路四段515號B2）

限定日期：12月21日、22日、28日、29日、31日

優惠內容：憑阿妹演唱會門票購買「阿密·特調」享買一送一，贈送阿妹應援貼紙一張（隨機三款設計，數量有限，送完為止）



COZY TEA御私藏跨年期間全台門市活動

活動飲品：台灣肉乾珍珠奶茶

活動時間：12月31日到1月2日，每天下午1:00-6:00

優惠內容：買一送一優惠，每人每天限購三組、數量有限，售完為止。





