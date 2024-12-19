怎麼辦！這個優惠很讓人心動，阿妹張惠妹的「2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」掀起全台狂熱。台灣樂天餐飲集團與勝勢日式豬排，分別推出期間限定餐飲優惠，為這場音樂盛宴增添更多美味選擇，更希望讓粉絲在熱唱之餘，也能享受美食的雙重享受。



▲樂天買一送一 勝勢豬排免費！憑阿妹演唱會門標限時優惠 / 台灣樂天餐飲集團、勝勢日式豬排提供、WalkerLand窩客島整理



首先，樂天餐飲集團旗下的三大品牌「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」與「樂天小香港」，於演唱會當日推出飲品買一送一活動。只要在2024年12月21日、22日、28日、29日及31日，出示演唱會門票，即可享有此優惠。「樂天皇朝」特別推出常銷飲品「洛神烏梅」及「馬蹄竹蔗水」，幫助粉絲在高歌前潤喉暖嗓。「樂蝦拉麵」則主打全新上市的「冰鎮酸梅汁」，為熱情後的嗓音帶來清涼。剛於11月開幕的「樂天小香港」，以香港經典「港式凍檸茶」加入優惠行列，酸甜的清爽風味為粉絲暖身。



▲樂天餐飲集團旗下的三大品牌「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」與「樂天小香港」，於演唱會當日推出飲品買一送一活動 / 台灣樂天餐飲集團、勝勢日式豬排提供、WalkerLand窩客島整理

張惠妹「2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」樂天餐飲集團飲品優惠

除了樂天集團的飲品優惠，勝勢日式豬排也針對阿妹演唱會推出期間限定活動。自2024年12月25日至28日，以及12月30日至2025年1月1日，凡於勝勢大巨蛋店內用套餐的顧客，只需與服務人員舉牌合影並上傳至Instagram限時動態，標註勝勢官方帳號，即可兌換價值60元的腰內豬排一塊。每日限量30份，活動為期7天，總計送出210份，吸引大批美食愛好者參與。勝勢特選台灣在地精品豬肉，結合日本炸豬排技術，將腰內豬排炸至呈現完美玫瑰粉色，保留豬肉的細緻甜嫩口感，成為饕客們的心頭好。此次與阿妹演唱會的結合，更為豬排美味加分，讓粉絲在連場演唱會的熱烈氛圍中，感受到味蕾的雙重享受。▲勝勢特選台灣在地精品豬肉，結合日本炸豬排技術，將腰內豬排炸至呈現完美玫瑰粉色 / 台灣樂天餐飲集團、勝勢日式豬排提供、WalkerLand窩客島整理

活動品牌：「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」、「樂天小香港」

活動內容：於演唱會當日出示「2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」門票，即可享飲品買一送一優惠。

優惠飲品：

樂天皇朝：「洛神烏梅」、「馬蹄竹蔗水」

樂蝦拉麵：「冰鎮酸梅汁」（2024全新上架）

樂天小香港：「港式凍檸茶」

活動日期：2024年12月21日、22日、28日、29日、31日



張惠妹「2024 ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」勝勢豬排限量贈送活動

活動品牌：勝勢日式豬排（大巨蛋店限定）

活動內容：

店內用餐消費套餐後，與服務人員舉牌合影。

上傳Instagram限時動態並標註勝勢官方帳號(katsusei.tw)。

完成後出示相關畫面，可兌換「腰內豬排」1塊（價值60元）。

每日限量：30份

總贈送份數：210份

活動日期：2024年12月25日至28日、12月30日至2025年1月1日