肯德基買一送一，聖誕節約吃！這次肯德基年末推出超狂「買一送一、買炸雞送蛋撻」優惠，超療癒新品聖誕限定雪花起司脆雞6折、還有Biscoff焦糖脆餅蛋撻240元優惠。此外，PK雙饗卡APP還有買一送一及抽獎活動，讓粉絲們年末聚餐嗨翻天。



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▲肯德基 聖誕節炸雞蛋撻優惠 APP下殺買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次肯德基針對年末聖誕節話題，在12月17日至12月23日限時7天，推出炸雞搭蛋撻禮盒399元優惠，使用優惠代碼「40552」，即可用57折優惠價帶回6塊咔啦脆雞加一盒原味蛋撻，換算下來相當於買炸雞、免費送蛋撻。最適合年末開趴、聚餐吃爆。



▲▼肯德基買炸雞送蛋撻 聖誕節優惠推薦 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基 聖誕節炸雞蛋撻優惠

此外，肯德基聖誕節新品「雪花起司脆雞」也同步推出超套餐優惠，相當於直接打6折。本次節慶限定組合包含雪花起司脆雞、咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂，499元通通都能吃到。肯德基聯名Lotus推出的蛋撻新品「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻」這次也有年末優惠，3顆焦糖脆餅蛋撻+3顆原味蛋撻的禮盒，推出暖心回饋優惠價240元，甜點控趁這一波吃起來。▲▼肯德基聖誕節雪花起司脆雞套餐6折 Biscoff®焦糖脆餅蛋撻優惠 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理不只聖誕節優惠，肯德基也在PK APP推出隱藏版「買一送一」優惠，即日起~12/31天天可享8塊上校雞塊買一送一，同時還可以免費玩遊戲、領優惠券，有機會獲得「百事可樂(中)買一送一$37、個人咔啦雞腿堡套餐$149、雙人咔啦脆雞套餐$329」等優惠，速食控搶到優惠再開吃。▲▼肯德基聖誕節優惠APP下殺最低買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：12/17-12/23

活動內容：咔啦脆雞x6 + 原味蛋撻x6，優惠價$399元。



活動期間：12/17-1/6

活動內容：雪花起司脆雞歡樂餐，優惠價$499元。

套餐內容：雪花起司脆雞x4+咔拉脆雞x2+原味蛋撻x6+爽色轉轉QQ球x1+瓶可x1



活動期間：12/6-12/22

活動內容：雙色蛋撻禮盒，優惠價$240元。

組合內容：原味蛋撻x6 + Biscoff®焦糖脆餅蛋撻 x6